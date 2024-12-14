مصرع عامل في حادث تصادم بالشروق

لقى عامل مصرعه أسفل عجلات سيارة فارهة فى مدينة الشروق، وألقى رجال المباحث القاهرة القبض على قائد السيارة.

مصرع عامل أسفل عجلات قائد سيارة فى مدينة الشروق

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغا بمصرع (عامل) بدائرة قسم شرطة الشروق متأثرًا بإصابته إثر اصطدام سيارة مجهولة به ولاذ قائدها بالفرار.

مصرع عامل في حادث سير بالشروق

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم تحديد وضبط السيارة وقائدها (مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الأول).



وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

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