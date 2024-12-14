السبت 14 ديسمبر 2024
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رياضة

كأس الإنتركونتيننتال، قائمة المحظورات في مباراة الأهلي وباتشوكا

الأهلي
الأهلي

 يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة قوية أمام نظيره باتشوكا المكسيكي على ملعب 974 في دولة قطر، وذلك في إطار منافسات نصف نهائي بطولة كأس الإنتركونتيننتال. 

وكشفت اللجنة المنظمة للبطولة عن قائمة المواد والأدوات الممنوعة في استاد 974 الذي يستضيف مباراة الأهلي وباتشوكا المكسيكي الليلة.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع باتشوكا اليوم السبت في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة على ملعب 974، على أن يواجه الفريق الفائز ريال مدريد الإسباني يوم الأربعاء المقبل على ملعب لوسيل.

وتبث مباراة النادي الأهلي ونظيره باتشوكا المكسيكي  فى نصف نهائى الإنتركونتننتال عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس. 

 

وأعلنت شبكة قنوات بي إن سبورتس، إذاعتها مباريات بطولة كأس إنتركونتيننتال، والمُقرر نقلها عبر الترددات التالية:

 

تردد قناة beIN Sports 1 HD - نايل سات

التردد: 11054

الاستقطاب: عمودي

معامل تصحيح الخطأ: ⅔

معدل الترميز: 27500

الجودة: HD

 

تردد القناة على عرب سات

التردد: 11547

الاستقطاب: عمودي

معامل تصحيح الخطأ: ⅔

معدل الترميز: 27500

الجودة: HD

ويمكنك أيضا مشاهدة مباراة الأهلي وباتشوكا بث مباشر على قنوات الكأس القطرية المشفرة، وتحديدا قناة الكأس إتش دي 5.


تردد قناة الكأس

التردد: 11919.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/5.

معدل الترميز: 27500.

جودة الصورة: HD.


هل هناك قنوات مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وباتشكوكا؟

لم تعلن أي قناة مفتوحة عن إذاعة مباراة الأهلي وباتشوكا المكسيكي في كأس العالم للأندية.

هل تنقل بي إن سبورتس مباراة الأهلي وباتشوكا مجانًا على القناة المفتوحة؟

 لم تعلن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، صاحبة الحقوق الحصرية لنقل بطولة كأس إنتركونتيننتال في العالم العربي، عن إذاعة مباراة الأهلي وباتشوكا على قنواتها المفتوحة والمجانية.

القيمة التسويقية لفريقي الأهلي وباتشوكا 

ووفقا لموقع ترانسفير ماركت، فإن فريق باتشوكا المكسيكي يتفوق على النادي الأهلي في القيمة التسويقية. 

وتبلغ القيمة التسويقية لفريق باتشوكا نحو 48.40 مليون يورو، كما يعد أغلى لاعب لدى الفريق المكسيكي هو أسامة إدريسي بقيمة 7 ملايين يورو، ثم يليه نيلسون ديوسا بـ 4.5 مليون يورو، ثم بريان جونزاليس بـ 4 ملايين يورو. 

بينما تبلغ القيمة التسويقية للنادي الأهلي نحو 30.88 مليون يورو، ويعد أغلى لاعبي القلعة الحمراء وسام أبو علي بقيمة 3 ملايين يورو، وإمام عاشور بـ 3 ملايين يورو، ثم يحيى عطية الله بـ 2.20 مليون يورو.

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