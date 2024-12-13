كولر يأمل في حضور قوي لجماهير الأهلي.. الشناوي: الفوز ببطولة الإنتركونتيننتال سيكون الأغلى بتاريخ النادي.. وباتشوكا يتفوق على الأحمر بالقيمة التسويقية

يستعد الفريق الأل لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة قوية أمام نظيره باتشوكا المكسيكي علي ملعب 974 في دولة قطر وذلك في إطار منافسات نصف نهائي بطولة كأس الإنتركونتيننتال.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع باتشوكا غدا السبت في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة علي ملعب 974، علي أن يواجه الفريق الفائز ريال مدريد الإسباني يوم الأربعاء المقبل علي ملعب لوسيل.

تصريحات كولر

وقال كولر خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد، اليوم، للحديث عن المباراة: إن اللاعبين يمتلكون خبرات كبيرة لخوض مواجهة باتشوكا واللعب في بطولة بحجم بطولة كأس القارات للأندية، مؤكدًا قدرتهم على التعامل مع مثل تلك المواجهات.

وأضاف كولر: لدينا جمهور كبير يشجعنا، وهو اللاعب رقم ١٢، ونأمل أن يكون بنفس الكثافة كما حدث في القاهرة أمام العين الإماراتي.

وواصل المدير الفني حديثه: عندما يشعر اللاعبون بقوة المنافس، فعلينا أن نلعب بقوة أكبر، وأتمنى أن نحقق الفوز، وأن نبذل قصارى جهدنا أثناء المباراة ونؤدي بأقصى طاقة وبأعلى تركيز.

كما أكد كولر أن بوتافوجو كان مرجحًا للفوز خلال ديربي الأمريكتين أمام باتشوكا، وأن الأمر دائمًا لا يسير كما نتوقع، لافتًا إلى أن باتشوكا أحرز أهدافًا، وهو ما يحفز الأهلي غدًا من أجل الفوز، وأن يصل إلى مواجهة ريال مدريد في نهائي كأس القارات للأندية.

كما أشاد المدير الفني بالملاعب التي تدرب عليها الفريق، وأن الظروف مهيأة للاستفادة منها.

وأكد كولر أن الأهلي يتعرض لإرهاق شديد بسبب ضغط المباريات، لكن اللاعبين اعتادوا على ذلك، مشيدًا باللياقة البدنية للاعبين وجاهزيتهم، وهو ما ظهر على مدار العامين الماضيين، حيث لعب الفريق بمستوى مشرف، موجهًا شكره للجميع على هذا الأداء والتعامل مع ضغوط المباريات.

وشدد المدير الفني على أن الفريق سبق وخاض مباريات جيدة في كأس العالم للأندية، ونود أن نُكمل المسيرة غدًا ولا نريد أن نعود بأيدٍ فارغة إلى القاهرة، وذلك نسعى للتركيز في مباراة الغد، ونأمل أن نسجل أهدافًا.

واختتم مارسيل كولر حديثه بالتأكيد على أن الجماهير من الأسباب الرئيسية في النجاحات التي يحققها الفريق، متمنيًا أن يصل الأهلي إلى النهائي وتجاوز مباراة الغد أمام باتشوكا وتحقيق لقب عالمي.

تصريحات الشناوي

قال محمد الشناوي، قائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن لاعبي الفريق يسعون إلى كتابة التاريخ بالفوز على باتشوكا، والتأهل إلى نهائي بطولة كأس القارات للأندية.

وأضاف الشناوي، أن هدفنا قبل مباراة العين واحد، وهو التأهل إلى نهائي البطولة، نريد أن نكتب تاريخًا لأنفسنا من خلال الفوز بلقب عالمي.

الاستقبال في قطر من جماهير الأهلي كان أكثر من رائع، قابلت أشخاصًا حضروا من أمريكا، جمهورنا رقم واحد، سواء الموجودين فى قطر أو فى مصر، موجهًا التحية للجميع.

وواصل حارس الأهلي حديثه نفكر في الغد وننسى الماضي ونواجه خصمًا محترمًا، ويتم التحضير للمباراة بشكل جيد.

أوضح الشناوى أنها ليست المرة الأولى، التى يتواجد بها في قطر، حيث سبق أن شارك مع الأهلي والمنتخب، ولديه ذكريات طيبة، كما أشاد بالملاعب وتنظيم البطولات التي تقام في قطر.

وأضاف: أشكر الجماهير التي كانت موجودة في مباراة بوتافوجو وباتشوكا وهتفت للأهلي، نقدر تعب الجماهير التي تعرف قيمة النادي ولاعبيه، ولذا فالأهلي دائمًا ما يبحث عن التتويج بالبطولات لإسعادهم.

وواصل: القوام الأساسي للفريق المتواجد اعتاد على اللعب تحت ضغوط، ولا نتحدث كثيرًا في هذا الأمر.

وأكد محمد الشناوي أنه في حال تحقيق لقب كأس القارات للأندية سيكون الأغلى في تاريخ النادي، وجماهير الأهلي تستحق الفرحة، والأهم غدًا أن يفوز الفريق على باتشوكا.

القيمة التسويقية لفريقي الأهلي وباتشوكا

ووفقا لموقع ترانسفير ماركت، فإن فريق باتشوكا المكسيكي يتفوق علي النادي الأهلي في القيمة التسويقية.

وتبلغ القيمة التسويقية لفريق باتشوكا نحو 48.40 مليون يورو، كما يعد أغلى لاعب لدى الفريق المكسيكي هو أسامة إدريسي بقيمة 7 ملايين يورو، ثم يليه نيلسون ديوسا بـ 4.5 مليون يورو، ثم بريان جونزاليس بـ 4 ملايين يورو.

بينما تبلغ القيمة التسويقية للنادي الأهلي نحو 30.88 مليون يورو، ويعد أغلى لاعبي القلعة الحمراء وسام أبو علي بقيمة 3 ملايين يورو، إمام عاشور بـ 3 ملايين يورو، ثم يحيى عطية الله بـ 2.20 مليون يورو.

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