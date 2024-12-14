السبت 14 ديسمبر 2024
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البيئة تطلق مبادرة تدريبية لتمكين الجمعيات الأهلية في إدارة المخلفات

الورشة التدريبية
الورشة التدريبية
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 أطلقت وزارة البيئة مبادرة تدريبية مكثفة موجهة للجمعيات الأهلية بمحافظة قنا، وذلك في إطار البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة.

وتهدف هذه المبادرة، التي تأتي بتوجيهات من الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إلى تمكين الجمعيات الأهلية من المساهمة الفعالة في إدارة المخلفات وتحقيق التنمية المستدامة. 

وأكدت وزيرة البيئة  أهمية دور هذه المؤسسات في تنفيذ مشروعات مبتكرة لحماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية.

تدريب مكثف لبناء القدرات

 واستمرت ورش العمل التدريبية لمدة 10 أيام، وشملت مجموعة متنوعة من الموضوعات، منها:

صياغة مشاريع: تم تدريب المشاركين على كيفية إعداد مقترحات مشاريع متكاملة، بدءًا من تحديد المشكلة وصولًا إلى وضع خطة تنفيذية واقعية.
الاقتصاد الدائري: تم تقديم شرح مفصل عن مفهوم الاقتصاد الدائري وكيفية تطبيقه في مجال إدارة المخلفات.
تغير المناخ: تم تسليط الضوء على أثر تغير المناخ على البيئة وكيفية التكيف معه.
إدارة المخلفات: تم تقديم معلومات تفصيلية عن أفضل الممارسات في مجال جمع ونقل ومعالجة المخلفات.
 

شراكة بين القطاعين العام والخاص

وأشادت الدكتورة ياسمين فؤاد بالشراكة بين وزارة البيئة والمحافظات والجمعيات الأهلية والقطاع الخاص، مؤكدة أن هذا التعاون هو السبيل الأمثل لتحقيق التنمية المستدامة وحماية البيئة.


البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة:

يعتبر هذا البرنامج من أكبر المشروعات البيئية في مصر، ويهدف إلى إنشاء منظومة فعالة ومستدامة لإدارة المخلفات الصلبة في أربع محافظات هي: كفر الشيخ، الغربية، قنا، وأسيوط. ويشمل البرنامج تقديم الدعم الفني والمالي للجمعيات الأهلية والقطاع الخاص للمساهمة في تحقيق أهدافه.

 

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