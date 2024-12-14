السبت 14 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

رسائل السيسي لمستشار الأمن القومي الأمريكي ومنسق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (فيديو)

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي.فيتو

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، "جيك سوليفان" مستشار الأمن القومي الأمريكي و"بريت ماكجورك" منسق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمجلس الأمن القومي الأمريكي، بحضور الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج،  حسن رشاد رئيس المخابرات العامة، والسفيرة الأمريكية بالقاهرة "هيرو مصطفى جارج".

السيسي يشدد على أهمية التحرك العاجل لإنفاذ المساعدات الإنسانية إلى غزة

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء تناول مستجدات الأوضاع الإقليمية، واستعراض جهود الجانبين للتوصل إلى اتفاق لوقف لإطلاق النار وتبادل المحتجزين في غزة، حيث شدد الرئيس على أهمية التحرك العاجل لإنفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع، خاصةً مع دخول فصل الشتاء، وتم التأكيد على حل الدولتين باعتباره الضمان الأساسي لتحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.

وأضاف السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول كذلك استعراض تنفيذ وسبل الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان باعتباره نواة لجهود التهدئة الإقليمية، وكذا تطورات الوضع في سوريا، حيث أكد الرئيس في هذا الصدد على الأهمية القصوى للحفاظ على وحدة وسلامة أراضي سوريا الشقيقة وأمن شعبها.

وأوضح المتحدث الرسمي أنه تم التأكيد خلال اللقاء على عمق العلاقات الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، وحرص البلدين على مواصلة تعزيزها بما يخدم مصالحهما المشتركة
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس السيسي السيسي قرارات جمهورية تكليفات رئاسية تطورات غزة لبنان الشرق الأوسط سوريا

مواد متعلقة

تفاصيل لقاء السيسي ومستشار الأمن القومي الأمريكي.. الرئيس يشدد على أهمية التحرك العاجل لإنفاذ المساعدات الإنسانية إلى غزة.. والحفاظ على وحدة وسلامة أراضي سوريا وأمن شعبها

أزمات سوريا وغزة ولبنان تتصدر مباحثات السيسي وقادة الأمن القومي الأمريكي

السيسي يؤكد أهمية الحفاظ على وحدة وسلامة أراضي سوريا وأمن شعبها

مصر والولايات المتحدة تؤكدان على عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين ومواصلة تعزيزها

السيسي يؤكد أهمية التحرك العاجل لإنفاذ المساعدات الإنسانية إلى غزة وحل الدولتين

الرئيس السيسي يستقبل مستشار الأمن القومي الأمريكي

شراكة استراتيجية قوية بين القاهرة والرياض، السيسي يهنئ السعودية بمناسبة الإعلان عن فوزها بتنظيم كأس العالم لكرة القدم 2034.. وتعظيم الاستثمار المباشر ومشروع الربط الكهرباء أبرز المستجدات

الرئاسة في أسبوع: السيسي يبحث تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري وتطورات الأوضاع في غزة وسوريا ولبنان مع قادة الدنمارك والنرويج وأيرلندا والعراق

الأكثر قراءة

سعر الليرة السورية مقابل الدولار اليوم السبت 14 ديسمبر 2024

بعد دخوله في غيبوبة، النشطاء يكشفون سر بكاء نبيل الحلفاوي، والمشاهير: “قوم يا صديق العمر” (فيديو)

رئيس الوزراء يفتتح محطة "أبيدوس 1" للطاقة الشمسية باستثمارات نصف مليار دولار

الصحة: إغلاق مستشفيات الكعكي والحياة ومرزوق و9 معامل ومركز أشعة

الحبس 4 أشهر لـ كروان مشاكل بتهمة سب مذيعة شهيرة

مقترح برلمانى لتعديل سن القبول في المدارس الحكومية

وفاة الفنان سيد الفيومي بعد صراع مع المرض

من يكون مدرب الزمالك بعد رحيل جوميز؟.. مفاجآت فى قائمة المرشحين

منوعات

المزيد

اليونان.. عشرات المفقودين إثر غرق سفينة مهاجرين قبالة جافدوس

إصابة 16 شخصا في اصطدام قاربين بفلوريدا

ابتكار روبوت على هيئة إنسان للتواصل مع الزبائن في روسيا

مصرع 8 أشخاص بينهم 7 أطفال بانفجار أسطوانة غاز في منزل بفنزويلا (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم السبت 14 ديسمبر 2024

أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم السبت 14 ديسمبر

140 ألف جنيه سعر سلندرات الألومنيوم اليوم السبت في الأسواق

سعر السكر في الأسواق اليوم السبت 14 ديسمبر 2024

المزيد

انفوجراف

مراحل تطور احتياطي النقد الأجنبي في مصر خلال 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الشرقة في المنام وعلاقته بالمرور بأزمة مادية كبيرة

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة الحسن البصري سيد التابعين (3 – 3)

مواقيت الصلاة في مصر.. أوقات اليوم وفضل الصلاة

المزيد
الجريدة الرسمية