السبت 14 ديسمبر 2024
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حوادث

ننشر صور ضحايا انهيار سقف مقهى في الإسكندرية

ضحايا مقهى بالإسكندرية
ضحايا مقهى بالإسكندرية

 تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” بعض الصور لضحايا حادث انهيار سقف مقهى  بوكالة الليمون بمنطقة بحري بالإسكندرية، والذى تسبب في مصرع ثلاثة أشخاص وإصابة 3 آخرين. 

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وسيطرت حالة من الحزن والآسى على رواد التواصل الاجتماعي ونشر البعض صور الضحايا، وكتب عليها “ رحم الله ضحايا مقهى بحري.فى الجنة ”.

وكان ثلاث أشخاص لقوا  مصرعهم وإصابة 3 آخرين  نتيجة انهيار سقف مقهى في منطقة وكالة الليمون في وسط مدينة الإسكندرية.

 وكانت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الإسكندرية تلقت إخطارًا من قسم شرطة المنشية يفيد بانهيار سقف أحد المقاهي الواقع بشارع سوق الطباخين بوكالة الليمون في منطقة بحري وسط الإسكندرية وعلى الفور، انتقل ضباط القسم إلى موقع الحادث برفقة قوات الحماية المدنية ومسؤولي حي الجمرك وفريق الإسعاف للتعامل مع الموقف.

و تبين من المعاينة الأولية عن انهيار سقف أحد المقاهي في المنطقة، مما أدى إلى مصرع ثلاثة اشخاص وهم: عاطف عبدالعظيم.. 63 سنة مؤمن محمد 27 سنة إبراهيم علي 25 والمصابين: حمادة حسن وحمادة عبده وباسم يوسف وتم نقل الجثث إلى مشرحة كوم الدكة، كما تم تحرير محضر بالحادث، وتولت النيابة العامة التحقيق في الملابسات المتعلقة بالواقعة.

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