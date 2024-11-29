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ثقافة وفنون

وزير الثقافة يتفقد معرض "ومضات خزفية" في قاعة الباب (صور)

وزير الثقافة يتفقد
وزير الثقافة يتفقد معرض "ومضات خزفية"، فيتو

تفقد الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، اليوم معرض الدكتور فتحي عبد الوهاب، تحت عنوان "ومضات خزفية"، الذي تستضيفه "قاعة الباب"، التابعة لقطاع الفنون التشكيلية، برئاسة الدكتور وليد قانوش.

وأشاد الدكتور أحمد فؤاد هنو، بالأعمال المعروضة، مشيرًا إلى أن معرض "ومضات خزفية" يمثل إسهامًا متميزًا في المشهد الفني، حيث يقدم الدكتور فتحي عبد الوهاب، رؤية مبتكرة تعكس التفاعل بين الخيال والطبيعة من خلال تطويع الخزف لعمل لوحات فنية وأعمال خزفية متميزة، وأضاف أن هذا النوع من الإبداع يعكس عمق التجربة الفنية المصرية، ويدعو للتأمل في جماليات الطبيعة المحيطة بنا، وتأثيرها في المخيلة الإنسانية".

 

معرض الدكتور فتحي عبد الوهاب 

يستمر المعرض حتى‏ 7 ديسمبر، ويضم مجموعة من الأواني والبلاطات الخزفية التي تحمل روح التصوير، منفذة بألوان وتقنيات البريق المعدني لتعبر عن تأثير الخيال في الحياة من خلال رؤية خاصة.

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