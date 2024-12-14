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شركة الصرف الصحي بالإسكندرية تشارك في ملتقى التوظيف بنقابة المهندسين

الصرف الصحى بالإسكندرية
الصرف الصحى بالإسكندرية

 شاركت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية برئاسة اللواء "محمود نافع" رئيس مجلس الإدارة، في فعاليات ملتقى التوظيف الثالث الذي نظمته نقابة المهندسين بالإسكندرية، بهدف تعزيز فرص التواصل بين المهندسين الشباب والشركات والمؤسسات العاملة في سوق العمل.

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أكد اللواء "محمود نافع" أن الشركة تسعى دائمًا لدعم الشباب وتوفير الفرص التدريبية والعملية التي تؤهلهم لسوق العمل.

 

انطلاق فعاليات ملتقى التوظيف الثالث بنقابة المهندسين فى الإسكندرية 

وأضاف "نافع" قائلًا: “مشاركتنا في ملتقى التوظيف الثالث تأتي انطلاقًا من إيماننا بأهمية الاستثمار في العنصر البشري وتطوير الكوادر الهندسية الشابة بما يتناسب مع احتياجات السوق ومتطلبات التطور التكنولوجي الحديث، ونحن ملتزمون بدعم المهندسين الجدد من خلال تقديم التدريب العملي وفرص العمل المناسبة التي تساهم في تحقيق التنمية المستدامة لمدينتنا ووطننا.”

 

وشهد الملتقى حضور نخبة من الشركات الكبرى ومؤسسات العمل المختلفة، بالإضافة إلى عدد كبير من المهندسين الشباب والخريجين الذين استفادوا من ورش العمل والفرص التي تم تقديمها خلال الحدث.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، وفي إطار دورها المجتمعي الرائد، لتعزيز التعاون مع المؤسسات المختلفة، ودعم المهندسين الشباب من خلال إتاحة الفرص التدريبية والعملية التي تسهم في تطوير مهاراتهم وتأهيلهم لسوق العمل.

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شركة الصرف الصحي بالاسكندرية اللواء محمود نافع نقابة المهندسين المهندسين

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