السبت 14 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

الداخلية تعقد لقاءات مع طلبة المدارس والجامعات للتوعية بمخاطر المخدرات

الوزارة تعقد لقاءات
الوزارة تعقد لقاءات مع طلبة المدارس والجامعات

 واصلت  الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الجهات المعنية، عقد لقاءات مع عدد من طلاب المدارس، والجامعات بمختلف محافظات الجمهورية للتعريف بمخاطر تعاطى المواد المخدرة، وخاصةً المستحدثة منها وتأثيراتها السلبية وخطورتها على فئتهم العمرية وطرق الوقاية منها.

 

 كما تم عرض عدة فيديوهات تسجيلية لجهود الإدارة العامة لمكافحة المخدرات فى ضبط العديد من القضايا والتى توضح مدى قدرة الأجهزة الأمنية على التصدى لمحاولات ترويج المواد المخدرة.

 

لقاءات مع طلبة المدارس والجامعات للتوعية بمخاطر  المخدرات
 

حالة الطرق اليوم، خريطة حركة السيارات بشوارع ومحاور القاهرة والجيزة

الهجرة غير الشرعية وبضائع أجنبية الأبرز، أمن المنافذ يحرر 83 قضايا متنوعة

 ويأتى ذلك فى إطار حرص  وزارة الداخلية على التواصل والمشاركة المجتمعية الرامية إلى التوعية من أخطار المخدرات وقد لاقت تلك المبادرة إشادة وإستحسان القائمين والمشاركين بتلك الفعالية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تعاطي المواد المخدرة ترويج المواد المخدرة طلاب المدارس والجامعات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة قطاع مكافحة المخدرات

مواد متعلقة

حالة الطرق اليوم، خريطة حركة السيارات بشوارع ومحاور القاهرة والجيزة

الهجرة غير الشرعية وبضائع أجنبية الأبرز، أمن المنافذ يحرر 83 قضايا متنوعة

ضبط 39 بلطجيا وهاربا من المراقبة و138 فرد خرطوش خلال حملات أمنية بالمحافظات

مصرع شخصين في حادث مروري بالشرقية

حبس 3 عاطلين وسيدة لسرقة متعلقات المواطنين في القاهرة

إصابة 11 شخصًا في حادثين منفصلين بالقاهرة والجيزة

أخبار الحوادث اليوم،مصرع عنصرين شديدي الخطورة بأسوان، ضبط تشكيل عصابي لتصنيع المواد المخدرة، الداخلية تواصل فعاليات مبادرة كلنا واحد بتخفضيات 50%، غدا محاكمة 22 متهمًا في خلية إرهابية

الأمن يواصل ضرباته ضد المتاجرين بمخدر اغتصاب الفتياتGHP، ضبط مصنع يديره أجنبى لتصنيعه وسقوط عصابة الـ 8، التحقيقات: المتهمون خططوا لتصديره خارج البلاد ( صور)

الأكثر قراءة

الصحة: إغلاق مستشفيات الكعكي والحياة ومرزوق و9 معامل ومركز أشعة

مقترح برلمانى لتعديل سن القبول في المدارس الحكومية

وفاة الفنان سيد الفيومي بعد صراع مع المرض

من يكون مدرب الزمالك بعد رحيل جوميز؟.. مفاجآت فى قائمة المرشحين

مرحلة ما قبل التنفس الصناعي، تطورات الحالة الصحية للفنان نبيل الحلفاوي

ارتفاع جديد في أسعار الفراخ اليوم السبت 14 ديسمبر 2024

مواجهات حادة خلال أيام، توفيق عكاشة يكشف خريطة سوريا المقبلة

سعر الدولار فى البنك المركزى اليوم السبت 14-12-2024 (آخر تحديث)

منوعات

المزيد

إصابة 16 شخصا في اصطدام قاربين بفلوريدا

ابتكار روبوت على هيئة إنسان للتواصل مع الزبائن في روسيا

مصرع 8 أشخاص بينهم 7 أطفال بانفجار أسطوانة غاز في منزل بفنزويلا (فيديو)

قصة رفض "ميلانيا" الانتقال إلى البيت الأبيض، وترامب يكشف الحقيقة

المزيد

خدمات

المزيد

سعر السكر في الأسواق اليوم السبت 14 ديسمبر 2024

سعر كيلو الأرز اليوم السبت 14 ديسمبر 2024

التقيل جاي، الأرصاد تحذر من طقس اليوم وتقلبات جوية غير متوقعة خلال 48 ساعة

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الجمعة 13-12-2024 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

قبل مواجهة الكونفيدرالية المرتقبة.. الزمالك يتفوق على المصري بتاريخ لقاءات الفريقين (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة الحسن البصري سيد التابعين (3 – 3)

مواقيت الصلاة في مصر.. أوقات اليوم وفضل الصلاة

الشيخ محمد سيد طنطاوي يكشف عن نداءين للمؤمنين في سورة الأحزاب

المزيد
الجريدة الرسمية