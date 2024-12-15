نبيل الحلفاوي..هل اعتذر الفنان الراحل عن شخصية علوان أبو البكري في مسلسل "ذئاب الجبل" ؟

مما لا يعلمه البعض أن شخصية علوان ابو البكرى بمسلسل "ذئاب الجبل" كان سيقدمها منذ البداية الفنان نبيل الحلفاوي، ولكن بعد أن عرض عليه سيناريو العمل لم يوافق عليه فتم إسناد الدور للفنان الراحل صلاح قابيل.

وبعد تصوير عدد من مشاهد العمل توفي الفنان صلاح قابيل ولم يستكمل تصوير العمل، وقام مخرج العمل بعرض الدور مرة أخرى على الفنان نبيل الحلفاوي، ولكن هذه المرة كان سبب الرفض أنه لا يحب أن يرى "نجل الفنان صلاح قابيل" ويقول: كان هذا دور أبي.

نبيل الحلفاوي

نبيل الحلفاوي

وبعد رفض نبيل الحلفاوي تقديم الدور للمرة الثانية تم إسناد الدور للفنان عبدالله غيث الذى توفي قبل الأنتهاء من تصوير المشاهد الأخيرة في العمل، ولكن هذه المرة استطاع المخرج مجدي أبو عميرة حل الأزمة وأنهى دوره في الحلقات الأخيرة من العمل.

نبيل الحلفاوي

الفنان نبيل الحلفاوي

ومسلسل "ذئاب الجبل" عرض عام 1993، من تأليف محمد صفاء عامر وإخراج مجدي أبو عميرة ومن بطولة أحمد عبد العزيز، عبد الله غيث، شريف منير، حمدي غيث، صلاح عبد الله، ميرنا وليد، سماح أنور، وائل نور، إنعام سالوسة، زوزو نبيل، عبد الله محمود، وفاء مكي.

وغيب الموت الفنان نبيل الحلفاوي، منذ قليل، بعد صراع مع المرض، عن عمر ناهز الـ 77عامًا.

نبيل الحلفاوي

وفاة نبيل الحلفاوي

كان الفنان الكبير الفنان نبيل الحلفاوي تعرض لأزمة صحية شديدة قبل أسبوع تسببت في دخوله غرفة العناية المركزة.

وكشف مصدر مقرب من عائلة نبيل الحلفاوي وقتها، أن الفنان الكبير كان يعاني من أزمات في الصدر، وهذا ما تسبب له في صعوبة بالتنفس، كما أنه كان يعاني من بعض الأمراض الأخرى بسبب الشيخوخة، حيث كان يبلغ من العمر 77 عامًا.

وشارك الفنان نبيل الحلفاوي في العديد من الأعمال الدرامية والسينمائية الشهيرة، من بينها مسلسل "رأفت الهجان" و"غوايش" و"الزيني بركات" و"أوراق مصرية" و"الملك فاروق".

كما شارك في عدد من الأفلام كان من بينها " الطريق إلى إيلات" و"العمل رقم 13" و"فقراء لا يدخلون الجنة" و"الهروب إلى القمة" وغيرها.

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