الأحد 15 ديسمبر 2024
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ثقافة وفنون

حكاية رفض الفنان الراحل نبيل الحلفاوي فيلم "الطريق إلى إيلات"

نبيل الحلفاوي
نبيل الحلفاوي

مَر 31 عامًا على عرض فيلم "الطريق إلى إيلات" الذى قام ببطولته النجمان الراحلان عزت العلايلي و نبيل الحلفاوي، ومما لا يعرفه البعض أن الفنان الراحل نبيل الحلفاوي رفض سيناريو العمل في البداية بسبب انشغاله بعمل آخر في هذا التوقيت.

وفاة الفنان نبيل الحلفاوي 
وفاة الفنان نبيل الحلفاوي 

نبيل الحلفاوي

وتواصلت مخرجة العمل انعام محمد على مع الفنان الراحل نبيل الحلفاوي وقتها وأكدت له أن العمل سيكون نقلة في تاريخه الفن، وبالفعل وافق على العمل، وكان نقطة تحول في تاريخ كل من عزت العلايلي ونبيل الحلفاوي.

وفاة نبيل الحلفاوي 
وفاة نبيل الحلفاوي 

مرض نبيل الحلفاوي

وتوفي الفنان نبيل الحلفاوي منذ  قليل بعد صراع مع المرض استمر لمدة أيام، عن عمر يناهز 77 عامًا.

وشارك الفنان نبيل الحلفاوي في العديد من الأعمال الدرامية والسينمائية الشهيرة، من بينها مسلسل "رأفت الهجان" و"غوايش" و"الزيني بركات" و"أوراق مصرية" و"الملك فاروق". 

كما شارك في عدد من الأفلام كان من بينها " الطريق إلى إيلات" و"العميل رقم 13" و"فقراء لا يدخلون الجنة" و"الهروب إلى القمة" وغيرها.

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