السبت 14 ديسمبر 2024
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رياضة

رابطة الأهلي بقطر تستعد لمباراة باتشوكا بدخلة كبيرة وأغانٍ جديدة

الأهلي
الأهلي

 تتواجد اليوم بقوة رابطة النادي الأهلي بدولة قطر في مباراة الأهلي وباتشوكا في نصف نهائي بطولة الإنتركونتننتال، والتي من المقرر أن تقام في تمام الساعة السابعة مساء اليوم على استاد ٩٧٤ بالعاصمة القطرية الدوحة. 

وقامت الرابطة بالانتهاء من تحضير دخلة يصفها أعضاء الرابطة بالمفاجأة، والتي ستبهر الجميع، وسيتم رفعها في مدرجات الدرجة الثالثة شمال قبل انطلاق المباراة مباشرة. 

الاهلي 
الاهلي 

أغانٍ وهتافات جديدة 

 كما قامت الرابطة بتحضير أغانٍ وهتافات جديدة لترديدها في المباراة اليوم. 

كما حددت رابطة جماهير الأهلي  في قطر الساعة الرابعة عصرا للتجمع في ساحة ملعب ٩٧٤ أمام مخرج محطة مترو ميشيرب القطرية من أجل الزحف إلى مدرجات ملعب مباراة باتشوكا المكسيكي المرتقبة الليلة. 

الاهلي اليوم
الاهلي اليوم

الاهلي 

خاض لاعبو الأهلي مرانا خفيفا في فندق الإقامة صباح اليوم في إطار التحضيرات الفنية الخاصة بمباراة باتشوكا المرتقبة في السابعة مساء اليوم السبت. 

كما حذر محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي لاعبي الفريق من الاعتراض على حكم مباراة الأهلي وباتشوكا الليلة، الإيراني على فغاني. 

الخطيب يحذر لاعبيه من الاعتراض على الحكم

وطلب رئيس الأهلي من اللاعبين عدم الاعتراض على حكم المباراة أو الحديث معه بشكل غير لائق يعرِّض الفريق لأي عقوبات. 

ويعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جلسة مع جهازه المعاون اليوم، قبل التحرك إلى ملعب مباراة باتشوكا المكسيكي من أجل مراجعة خطة مباراة اليوم في نصف نهائي كأس الإنتركونتيننتال. 

باتشوكا
باتشوكا

وحدد مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بـ النادي الأهلي الخامسة والربع مساء اليوم بتوقيت القاهرة تقريبا موعدا لوصول حافلة الفريق الي ملعب مباراة باتشوكا المكسيكي في العاصمة القطرية الدوحة استعدادا لمواجهة الفريقين الليلة. 

تشكيل الأهلي امام باتشوكا المكسيكي

كما استقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على خطة وتشكيل الفريق الذي يخوض به لقاء باتشوكا المكسيكي اليوم السبت في نصف نهائي بطولة كأس الإنتركونتيننتال. 

ومن المنتظر أن يخوض كولر اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي 

خط الدفاع: يحيى عطية الله، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، أكرم توفيق 

خط الوسط: مروان عطية، أحمد نبيل كوكا، إمام عاشور 

خط الهجوم: حسين الشحات، طاهر محمد طاهر، وسام أبو علي 

 

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