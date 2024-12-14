السبت 14 ديسمبر 2024
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رياضة

موعد ومكان تجمع جماهير الأهلي للزحف إلى ملعب مباراة باتشوكا

جماهير الأهلي
جماهير الأهلي

الأهلي، حددت رابطة جماهير الأهلي  في قطر الساعة الرابعة عصرا للتجمع في ساحة ملعب لعب ٩٧٤ أمام مخرج محطة مترو ميشيرب القطرية من أجل الزحف إلى مدرجات ملعب مباراة باتشوكا المكسيكي المرتقبة الليلة. 

خاض لاعبو الأهلي مرانا خفيفا في فندق الإقامة صباح اليوم في إطار التحضيرات الفنية الخاصة بمباراة باتشوكا المرتقبة في السابعة مساء اليوم السبت. 

كما حذر محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي لاعبي الفريق من الاعتراض على حكم مباراة الأهلي وباتشوكا الليلة  الإيراني على فغاني. 

وطلب رئيس الأهلي من اللاعبين عدم الاعتراض علي حكم المباراة أو الحديث معه بشكل غير لائق يعرض الفريق لأي عقوبات. 

يعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جلسة مع جهازه المعاون اليوم قبل التحرك إلى ملعب مباراة باتشوكا المكسيكي من أجل مراجعة خطة مباراة اليوم في نصف نهائي كأس الإنتركونتيننتال. 

حدد مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الخامسة والربع مساء اليوم بتوقيت القاهرة تقريبا موعدا لوصول حافلة الفريق الي ملعب مباراة باتشوكا المكسيكي في العاصمة القطرية الدوحة استعدادا لمواجهة الفريقين الليلة. 

كما استقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على خطة وتشكيل الفريق الذي يخوض به لقاء باتشوكا المكسيكي اليوم السبت في نصف نهائي بطولة كأس الإنتركونتيننتال. 

ومن المنتظر أن يخوض كولر اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي 

خط الدفاع: يحيى عطية الله، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، أكرم توفيق 

خط الوسط: مروان عطية، أحمد نبيل كوكا، إمام عاشور 

خط الهجوم: حسين الشحات، طاهر محمد طاهر، وسام ابو علي 

يعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين اليوم قبل التحرك إلى ملعب مباراة باتشوكا المكسيكي المرتقبة الليلة. 

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة قوية أمام نظيره باتشوكا المكسيكي على ملعب 974 في دولة قطر، وذلك في إطار منافسات نصف نهائي بطولة كأس الإنتركونتيننتال. 

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع باتشوكا اليوم السبت في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة على ملعب 974، على أن يواجه الفريق الفائز ريال مدريد الإسباني يوم الأربعاء المقبل على ملعب لوسيل.

 

وتبث مباراة النادي الأهلي ونظيره باتشوكا المكسيكي  فى نصف نهائى الإنتركونتننتال عبر شبكة قنوات بي أن سبورتس. 

وأعلنت شبكة قنوات بي إن سبورتس، إذاعتها مباريات بطولة كأس إنتركونتيننتال، والمُقرر نقلها عبر الترددات التالية:

تردد قناة beIN Sports 1 HD - نايل سات

 

التردد: 11054

الاستقطاب: عمودي

معامل تصحيح الخطأ: ⅔

معدل الترميز: 27500

الجودة: HD

تردد القناة على عرب سات


التردد: 11547

الاستقطاب: عمودي

معامل تصحيح الخطأ: ⅔

معدل الترميز: 27500

الجودة: HD


تردد قناة الكأس

 

التردد: 11919.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/5.

معدل الترميز: 27500.

جودة الصورة: HD.

 

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