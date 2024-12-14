كأس الإنتركونتيننتال.. 4 ملايين دولار جائزة الفائز في مباراة الأهلي وباتشوكا.. وهذا تاريخ مواجهات القلعة الحمراء مع أندية المكسيك

إنتركونتيننتال ، يستعد الأهلي لمواجهة باتشوكا المكسيكي اليوم السبت فى نصف نهائى كأس الإنتركونتيننتال فى العاصمة القطرية الدوحة.

فيفا يخصص جائزة مالية ضخمة للفائز بكأس التحدي

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، كشف في وقت سابق عن الجائزة المالية الضخمة، التي تنتظر الفريق الفائز في مباراة نصف نهائي بطولة إنتركونتيننتال (كأس التحدي) بين الأهلي والفائز من مباراة باتشوكا أمام بوتافوجو، التي تقام مساء اليوم السبت بالعاصمة القطرية الدوحة.

4 ملايين دولار جائزة التتويج بكأس التحدي

ويحصل الفريق الفائز من مباراة الأهلي القادمة مع باتشوكا على 4 ملايين دولار أمريكي، فضلًا عن تأهله لمواجهة ريال مدريد الإسباني في نهائي كأس إنتركونتيننتال

موعد مباراة الأهلي في كأس إنتركونتيننتال

وتقام مباراة الأهلي أمام باتشوكا المكسيكي اليوم السبت، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة للثامنة بتوقيت مكة المكرمة، كما يحتضن اللقاء ملعب 974 بالدوحة.

كما تعتبر شبكة قنوات بي إن سبورت هي الوكيل الحصري لنقل مباريات البطولة، وسيتم بث المباراة عبر قنواتها.

قائمة الأهلي لنصف نهائي كأس الإنتركونتيننتال

حراسة المرمى: محمد الشناوي وحمزة علاء ومصطفى مخلوف.

خط الدفاع: خالد عبد الفتاح، عمر كمال عبد الواحد، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، أشرف داري، يوسف أيمن، كريم الدبيس، يحيى عطية الله.

خط الوسط: أكرم توفيق، مروان عطية، عمرو السولية، إمام عاشور، عمر الساعي، طاهر محمد طاهر، محمد مجدي أفشة، أحمد نبيل كوكا وكريم نيدفيد ومصطفى أبو الخير.

خط الهجوم: محمود كهربا، وسام أبو علي، بيرسي تاو، رضا سليم، حسين الشحات وسمير محمد، محمد عبد الله.

لائحة مباراة الأهلي وباتشوكا

حسب لائحة بطولة إنتركونتيننتال، فإنه في حال انتهى الوقت الأصلي لمباراة الأهلي أمام باتشوكا المكسيكي بالتعادل، يلعب الفريقان وقت إضافي مدته 30 دقيقة على شوطين، وفي حال إستمر التعادل يتجه الفريقان لركلات الترجيح لتحديد الفريق الفائز .

كأس التحدي

الفريق الفائز في مباراة الأهلي أمام باتشوكا يحصل على الميدالية الذهبية ويتوج بكأس التحدي، ويتأهل لمواجهة ريال مدريد الاسباني في المباراة النهائية لبطولة كأس القارات "إنتركونتيننتال.

تاريخ مواجهات الأهلي أمام أندية المكسيك

وخاض الأهلي 5 مواجهات أمام أندية المكسيك في الأدوار المختلفة ببطولة كأس العالم للأندية "كأس القارات حاليا"، حيث حقق الأحمر الانتصار في مباراتين وخسر 3 مواجهات ضد ممثل الكونكاكاف.

خلال مواجهات الأهلي أمام الأندية المكسيكي، أحرز الأحمر 6 أهداف فيما اهتزت شباكه 12 مرة.

باتشوكا المكسيكي، فيتو

الأهلي فاز في مواجهة واحدة مقابل الهزيمة في أربع مواجهات بالأدوار المختلفة خلال مواجهاته مع الأندية المكسيكية في كأس العالم للأندية على النحو التالى:

الأهلي 2-1 كلوب أمريكا – نسخة 2006

سجل محمد أبو تريكة هدفي الأهلي في كلوب أمريكا في لقاء تحديد المركز الثالث، ويعد هو أفضل إنجاز للأحمر في مونديال الأندية.

الأهلي 2-4 باتشوكا – نسخة 2008

في الدور الأول التقى الأهلي مع باتشوكا، تقدم بهدفين في الشوط الأول، ولكنه انهار في الثاني برباعية أنهت أحلام بطل إفريقيا في الوصول إلى نصف النهائي.

الأهلي 0-2 مونتيري المكسيكي – 2012

في نسخة 2012 تلقى الأهلي هدفين دون رد أمام مونتيري المكسيكي ووقتها كان حسام البدري هو المدير الفني للفريق الأحمر ليحتل الأهلي المركز الرابع بنهاية البطولة.

الأهلي 1-5 مونتيري المكسيكي – نسخة 2013

وواجه النادي الأهلي نظيره مونتيري المكسيكي من قبل في كأس العالم للأندية، عام 2013 في المغرب، وانتهت بفوز الفريق المكسيكي بخماسية مقابل هدف، في مباراة تحديد المركز الخامس والسادس.

الاهلي 1 - 0 مونتيري المكسيكي - نسخة 2022

وفاز الأهلي على مونتيري المكسيكي في ربع نهائي كأس العالم للأندية نسخة 2022، بهدف نظيف أحرزه محمد هاني.

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