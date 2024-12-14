نفس مصير صلاح.. أرنولد يثير الجدل على مستقبله مع ليفربول

الدوري الإنجليزي، أثار ترينت ألكسندر أرنولد لاعب ليفربول، الجدل حول مستقبله مع الريدز في ظل انتهاء عقده مع النادي فب نهاية الموسم الحالي.

وينتهي عقد أرنولد وفان دايك ومحمد صلاح في نهاية الموسم الحالي، ويحق لأي لاعب التوقيع مع أي نادٍ مجانا في يناير المقبل.

وقال أرنولد في تصريحات صحفية اليوم: لقد كنت في النادي لمدة 20 عاما حتى الآن ووقعت على أربعة أو خمسة تمديدات للعقد، ولم يتم الإعلان أي منها علنًا ولن يحدث هذه المرة أيضًا.

ويتصدر ليفربول بقيادة النجم المصري محمد صلاح، جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 35 نقطة، وتتبقى له مباراة مؤجلة أمام إيفرتون قبل انطلاق الجولة السادسة عشرة.

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل الجولة السادسة عشرة

1- ليفربول 35 نقطة

2- تشيلسي 31 نقطة

3- آرسنال 29 نقطة

4- مانشستر سيتي 27 نقطة

5- نوتينغهام فورست 25 نقطة

6- أستون فيلا 25 نقطة

7- برايتون 24 نقطة

8- بورنموث 24 نقطة

9- برينتفورد 23 نقطة

10- فولهام 23 نقطة

11- توتنهام هوتسبير 20 نقطة

12- نيوكاسل يونايتد 20 نقطة

13- مانشستر يونايتد 19 نقطة

14- وست هام يونايتد 18 نقطة

15- إيفرتون 14 نقطة

16- ليستر سيتي 14 نقطة

17- كريستال بالاس 13 نقطة

18- إبسويتش تاون 9 نقاط

19- وولفرهامبتون 9 نقاط

20- ساوثهامتون 5 نقاط



جدول ترتيب الدوري الإنجليزي

أرقام صلاح أمام فولهام

وستكون مباراة ليفربول ضد فولهام اليوم السبت هي المواجهة التاسعة لصلاح أمام فولهام، ففي اللقاءات الثمانية الماضية التي لعبها أمام الفريق اللندني، أحرز خلالها 4 أهداف وقدم تمريرة حاسمة، علما بأنه حقق 5 انتصارات على منافسه مقابل تعادلين، فيما تكبد خسارة وحيدة.

ويطمح النجم الدولي المصري محمد صلاح، الذي أحرز هدف الفريق الوحيد في شباك جيرونا من ركلة جزاء، إلى مواصلة التوهج مع الفريق بالدوري الإنجليزي، وهز الشباك للمباراة الثامنة على التوالي في البطولة.

ومنذ تمكنه من هز الشباك في فوز نادي ليفربول 2 / 1 على ضيفه تشيلسي بالمرحلة الثامنة للبطولة، مارس صلاح هوايته في التسجيل بصورة متتالية في المباريات التالية بالمسابقة أمام كل من أرسنال وبرايتون وأستون فيلا وساوثهامبتون ومانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد.

وعادل "الفرعون المصري" أفضل سلسلة تسجيل له في لقاءات متتالية بالبطولة والتي سبق أن قام بها في شهري أغسطس وأكتوبر 2021.

وبعد أن أحرز هدفين وصنع هدفا آخر في لقاء فريقه الأخير بالبطولة أمام نيوكاسل الذي انتهى بتعادل مثير 3/ 3، انفرد صلاح بالرقم القياسي كأكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف والصناعة لزملائه في لقاءات مختلفة بتاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما قام بذلك في 37 مباراة عبر مسيرته بالبطولة التي شهدت خوضه 214 لقاء، ليفض شراكته مع النجم الإنجليزي المعتزل واين روني، الذي تمكن من القيام بذلك في 36 لقاء بالمسابقة.

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