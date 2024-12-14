مواقيت الصلاة في مصر.. أوقات اليوم وفضل الصلاة

مواقيت الصلاة اليوم، الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، وهي الفريضة اليومية التي تقرب المسلم من ربه وتجعله يستشعر السكينة والسلام الداخلي.

وللصلاة فضل عظيم وأثر بالغ في حياة المسلم، فهي السبيل إلى الراحة النفسية والطمأنينة، وهي التعبير الأصدق عن العبودية لله سبحانه وتعالى، وإن إقامة الصلاة في أوقاتها المحددة تعكس التزام المسلم وانضباطه في أداء شعائر دينه.

فضل الصلاة

الصلاة هي اللقاء اليومي بين العبد وربه، وهي القادرة على غسل الذنوب وتطهير القلوب، فالصلاة تهذب النفس وتعلم الصبر، كما أنها تعد من أفضل الأعمال التي يتقرب بها المسلم إلى الله.

قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: "أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا الدعاء"، لذا يجب علينا المحافظة على الصلاة وأدائها في أوقاتها للاستفادة من فضلها الكبير.

مواقيت الصلاة اليوم في مصر

مواقيت الصلاة اليوم في مصر

وفقًا للتوقيت المحلي لمدينتي القاهرة والإسكندرية، وكذلك عدد من مدن ومحافظات الجمهورية، نعرض مواقيت الصلاة اليوم:

مواقيت الصلاة اليوم بتوقيت القاهرة

موعد صلاة الفجر: 5:10

موعد صلاة الظهر: 11:49

موعد صلاة العصر: 2:38

موعد صلاة المغرب: 4:56

موعد صلاة العشاء: 6:19

مواقيت الصلاة اليوم بتوقيت الإسكندرية

موعد صلاة الفجر: 5:17

موعد صلاة الظهر: 11:55

موعد صلاة العصر: 2:40

موعد صلاة المغرب: 4:59

موعد صلاة العشاء: 6:23

مواقيت الصلاة اليوم بتوقيت أسوان

موعد صلاة الفجر: 4:55

موعد صلاة الظهر: 11:43

موعد صلاة العصر: 2:43

موعد صلاة المغرب: 5:03

موعد صلاة العشاء: 6:22

مواقيت الصلاة اليوم بتوقيت الإسماعيلية

موعد صلاة الفجر: 5:07

موعد صلاة الظهر: 11:46

موعد صلاة العصر: 2:33

موعد صلاة المغرب: 4:51

موعد صلاة العشاء: 6:15

مواقيت الصلاة اليوم

وفي الصور التالية مواقيت الصلاة اليوم في باقي محافظات مصر:

يجب على كل مسلم أن يحرص على أداء الصلاة في أوقاتها، لأنها ليست مجرد فريضة دينية، بل هي وسيلة للتواصل الروحي مع الله والتماس رضاه.

إن مواقيت الصلاة تُذكِّر المسلم بأهمية الانضباط والالتزام في حياته اليومية، وتعزز من علاقته بالخالق. قال الله تعالى في كتابه الكريم: "وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر" (العنكبوت: 45)، لذا فلنجعل الصلاة نورًا يضيء حياتنا ويقربنا من الله تعالى.

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