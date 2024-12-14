شاهد عيان يكشف تفاصيل انهيار سقف مقهى بالإسكندرية (فيديو)

كشف شاهد عيان من أهالى منطقة بحري تفاصيل انهيار سقف منزل على مقهى بوكالة الليمون فى الإسكندرية وسط المحافظة، مما أسفر عن مصرع ثلاثة أشخاص وإصابة 3 آخرين.

وقال على شاكر أحد أهالى المنطقة، إنه فى تمام الساعة الثانية فجر اليوم انهار سقف منزل من الداخل على مقهى كان يتواجد بداخلها روادها مما تسبب في مصرع 3 أشخاص وإصابة آخرين ونقلهم لأحد المستشفيات القريبة من الحادث بالمنطقة.

وأوضح شاهد العيان، أن العقار بناء قديم مكون من طابق أرضى وانهار سقف المنزل على المقهى من الداخل خلال تواجد روادها لمنتصف الليل، مشيرا إلى أن أهالى المنطقة عقب الانهيار أسرعوا الى إنقاذ المواطنين واخراجهم وكان يتواجد بداخلها ٦ أشخاص.

وأكد أن رجال الأمن والحماية المدنية نجحوا في إخراج رواد المقهى الآخرين التى كانوا يتواجدون بداخلها، مضيفا أنه كان يتواجد بالمقهى قبل انهيارها على الرواد من المواطنين بمنتصف الليل إلا أنه عقب الانصراف خارج المقهى انهار سقف العقار بالداخل.

وكان ثلاث أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب 3 آخرين نتيجة انهيار سقف مقهى في منطقة وكالة الليمون في وسط مدينة الإسكندرية.

وكانت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الإسكندرية تلقت إخطارًا من قسم شرطة المنشية يفيد بانهيار سقف أحد المقاهي الواقع بشارع سوق الطباخين بوكالة الليمون في منطقة بحري وسط الإسكندرية وعلى الفور، انتقل ضباط القسم إلى موقع الحادث برفقة قوات الحماية المدنية ومسؤولي حي الجمرك وفريق الإسعاف للتعامل مع الموقف.

وتبين من المعاينة الأولية عن انهيار سقف أحد المقاهي في المنطقة، مما أدى إلى وفاة ثلاثة اشخاص وهم عاطف عبدالعظيم 63 سنة مؤمن محمد 27 سنة ابراهيم علي 25 وجاءت أسماء المصابين كالتالي: حمادة حسن وحمادة عبده وباسم يوسف.

وتم نقل الجثث إلى مشرحة كوم الدكة، كما تم تحرير محضر بالحادث، وقد تولت النيابة العامة التحقيق في الملابسات المتعلقة بالواقعة.

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