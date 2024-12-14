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الصحة: إغلاق مستشفيات الكعكي والحياة ومرزوق و9 معامل ومركز أشعة

غلق مستشفيات مخالفة
غلق مستشفيات مخالفة بالشرقية والمنوفية
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 ‏استكملت وزارة الصحة والسكان، المرحلة الثالثة من حملة المرور الميداني على المنشآت الطبية في جميع المحافظات، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، سعيا نحو التواصل المباشر مع المواطنين، ورفع كفاءة المنشآت الطبية وتقديم خدمة صحية ذات جودة، ورصد أي قصور فى مستوى الخدمة الطبية، واتخاذ الإجراءات التصحيحية على رأس العمل.

 

حملة المرور الميداني، استهدفت محافظتي المنوفية والشرقية

 وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن المرحلة الثالثة من حملة المرور الميداني، استهدفت محافظتي المنوفية والشرقية، وتم تشكيل لجنة من الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص والعلاج الحر بالمحافظتين، حيث تم المرور على 12 معمل تحليل خاص، و11 مستشفى خاصة، و22 عيادة خاصة، و2 عيادة تخصصية و5 مراكز طبية للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية والتراخيص اللازمة.

ومن جانبه، لفت الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، إلى أن لجنة التراخيص والعلاج الحر بمحافظة المنوفية قامت بإصدار قرارات فورية حرصًا على صحة وسلامة المرضى وتقديم خدمات طبية آمنة، حيث تم إغلاق كلا من  "معمل الصفوة، ومعمل الصحوة ومركز الصفوة للأشعة"، وفيما تم إنذار معملي "الجودة والدلتا" للتحاليل الطبية، ومركز بيلا للجلدية والليزر بتلافي المخالفات فى مده اقصاها ١٥ يوما.

 

إغلاق "مستشفى فاطمة الكعكي، والحياة"، وغرف العمليات بالدورين الثاني والخامس مستشفى سلمى التخصصي

 كما تم إغلاق "مستشفى فاطمة الكعكي، والحياة"، وغرف العمليات بالدورين الثاني والخامس بمستشفى سلمى التخصصي، وجناح العمليات بمستشفى مصر الحياة التخصصي لمخالفتهم اشتراطات الترخيص، فيما تم إنذار مستشفى الصفا للنساء والتوليد، ومستشفى الحسام التخصصي، بتلافي المخالفات في مدة لا تتجاوز 30 يوما.

وتابع "زكي"، أن لجنة التراخيص والعلاج الحر بمحافظة الشرقية قامت بإصدار قرارات غلق لكل من معمل كور لاب، وبورتو لاب للتحاليل الطبية، ومعمل رعاية للتحاليل الطبية، ومعمل لاب كلينك، معمل كايرو لاب، ومعمل الحياة، ومعمل البرج للتحاليل الطبية والكيميائية، كما تم إغلاق مستشفى صلاح مرزوق وغرفة عمليات بمستشفى طه يس التخصصي، والدورين الرابع والسابع بمستشفى الجلال التخصصي، فيما تم إنذار مستشفيات "المنتزه، وحميدة"، بتلافي المخالفات خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما، مشيرًا إلى أنه تم غلق 4 عيادات خاصة وإنذار 7 آخرين لمدة لا تتجاوز 15 يوما لتلافي المخالفات بالمحافظتين.

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 وقال "زكي"، إن المخالفات التي رصدتها اللجنة تنوعت بين (عدم الالتزام باشتراطات التراخيص، عدم تطبيق سياسات مكافحة العدوى، تواجد عمالة غير مؤهلة)، مؤكدًا حرص الوزارة على إحكام الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية، وحصول المنشأة والعاملين بها على التراخيص اللازمة، وتطبيق معايير مكافحة العدوى، ومراجعة صلاحية الأدوية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفات التي يتم رصدها خلال المرور.

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الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان الصحة والسكان لوزارة الصحة والسكان محافظة المنوفية مستشفي الصفا مستشفي الصف وزارة الصحة والسكان وزارة الصحة

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