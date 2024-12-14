أستاذة علوم سياسية تكشف مستقبل سوريا مع انتشار التنظيمات المسلحة

قالت الدكتورة هبة البشبيشى، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة والخبير الاستراتيجى أن مستقبل سوريا أ مر محاط بالغموض فى الفترة الحالية ويصعب التنبؤ به فى ظل ما يحدث من التنظيمات المسلحة مثل جبهة النصرة وهيئة تحرير الشام وغيرها من التنظيمات والتى ظهرت فى صدارة المشهد نتيجة الفوضى التى تمر بها سوريا وهؤلاء لديهم ميول عدوانية ضد المجتمع السورى.

ما يحدث فى سوريا الآن هو سيناريو مكرر لما حدث فى العراق

واكدت البشبيشى فى تصريح لـ فيتو أن ما يحدث فى سوريا الآن هو سيناريو مكرر لما حدث فى العراق فالمستهدف هو هدم الجيش السورى لصالح الكيان الصهيونى وبالتالى الصورة تثبت علاقة هذة التنظيمات المسلحة بإسرائيل وينفذون مخطط اسرائيلى –امريكى بالمنطقة، ومن الواضح أن هذه الفوضى ستاخذ وقتا فى سوريا ومطلوب من الشعب السورى الاقتداء بالشعب العراقى الذى نجح فى مقاومة هذه التنظيمات المسلحة.

الخطر الحقيقى هو تنفيذ مخطط تقسيم سوريا

وواصلت البشبيشى حديثها قائلة: الخطر الحقيقى هو تنفيذ مخطط تقسيم سوريا وهذا ما يجب الاصطفاف ضده مهما كانت التضحيات ولابد أن يعمل الشعب السورى على اختيار شكل المرحلة القادمة لعبور أزمته لأن نجاح المخطط فى سوريا ستكون له تداعيات كبرى على المنطقة ككل وهو شيوع الفوضى على ايدى التنظيمات المسلحة وعودة الإرهاب من جديد.

وأفادت قناة وزارة الإعلام في الحكومة الانتقالية السورية على تليجرام بأنه سيتم محاكمة الإعلاميين الحربيين الذين عملوا في ظل النظام السابق.

وجاء في بيان مقتضب للوزارة: "نؤكد أن جميع الإعلاميين الحربيين الذين كانوا جزءا من آلة الحرب والدعاية لنظام الأسد الساقط، وساهموا بشكل مباشر أو غير مباشر في الترويج لجرائمه ومجازره ضد الشعب السوري سيخضعون للمحاكمة العادلة".

العدالة الانتقالية

وأضافت الوزارة أن "المحاكمة تأتي ضمن إطار العدالة الانتقالية التي تهدف إلى تحقيق الإنصاف ومحاسبة كل من تورط في انتهاكات جسيمة بحق أبناء شعبنا".

ويعرض هذا القرار في حال تطبيقه عشرات الصحفيين الذين نشطوا على الأرض خلال عمليات الجيش السوري للمساءلة وربما الخطر.

ولاقى القرار ضجة وجدلا واسعا في الأوساط السورية خاصة في ظل ما اعتبره البعض مناقضا لوعود الجولاني بفتح صفحة جديدة في عهد سوريا وطي صفحات الماضي.

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