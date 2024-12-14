النيابة تصرح بدفن جثة طالبة تناولت وجبة فاسدة بسوهاج

قررت النيابة العامة بمركز المنشاة بمحافظة سوهاج، صباح اليوم السبت، التصريح بدفن جثة طالبة تناولت طعاما معدا بالمنزل متروكا خارج الثلاجة منذ يومين.

تم نقلها لمستشفى سوهاج الجامعى إلا أنها توفيت.. وبعد توقيع الكشف الطبى عليها بمعرفة مفتش الصحة تبين أنه لا توجد شبهة جنائية فى الوفاة، وإنما نتيجة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة تناول طعام فاسد.

النيابة تصرح بدفن جثة طالبة تناولت وجبة طعام فاسدة بسوهاج

كان اللواء صبرى عزب مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من قسم ثان سوهاج يفيد بوصول آية ع. ا. ع.، 15 عاما طالبة، ومقيمة بمركز العسيرات، إلى مستشفى سوهاج الجامعي الجديد، مصابة بحالة تسمم، وتوفيت أثناء تقديم الإسعافات اللازمة.



وأوضح كل من والدها عبد الله ا. ع. ش.، 53 عاما، ووالدتها نفيسة ع. م. ق.، 34 عاما، ربة منزل، أنه أثناء

تواجد الطالبة بالمنزل، تناولت طعاما معدا بالمنزل، متروك خارج الثلاجة منذ يومين أعقبه شعورها بآلام بالبطن، وقاما بنقلها للمستشفى إلا أنها توفيت، ولم يتهما أحدًا بالتسبب فـي ذلك ونفيا الشبهة الجنائية.

سبب الوفاة

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أرجع سبب الوفاة إلى هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة تناول طعام فاسد.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم. وجار العرض على النيابة العامة للتصرف.

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