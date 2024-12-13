الجمعة 13 ديسمبر 2024
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اقتصاد

تراجع أسعار الذهب بالصاغة مساء اليوم الجمعة 13 ديسمبر 2024

الذهب، فيتو
الذهب، فيتو

أسعار الذهب، شهدت  أسعار الذهب تراجعا بنحو 17 جنيها في الجرام خلال التعاملات المسائية اليوم الجمعة 13 ديسمبر 2024 في محلات الصاغة.        

أسعار الذهب اليوم  فى مصر

وترصد “فيتو” التحديث اللحظي لـ سعر الذهب في الصاغة أولًا بأول. 

اسعار الذهب 
أسعار الذهب

سعر الذهب اليوم بالمصنعية 

ويشير العيار إلى نسبة الذهب الخالص في السبيكة مقارنة بإجمالي الوزن، فنجد العيار 24 يعني أن السبيكة تحتوي على 24 جزءا من الذهب الخالص من أصل 24 جزءًا، وهو العيار الأعلى والأنقى وتصنف السبائك حسب العيارات المختلفة مثل 24، و22، و18.

وتختلف مصنعية السبائك حسب التصميم والشكل وتكون السبائك على شكل ألواح أو قطع مخروطية، ويتم تحديد مصنعية السبائك من قبل شركات التعدين والمصانع المعالجة للذهب، وتتمثل في الطريقة التي يتم بها صنع السبيكة وتصميمها وتحديد العيار والوزن.

سعر الذهب 
سعر الذهب 

سعر جرام الذهب عيار 24 

 سجل  سعر جرام  الذهب عيار 24 نحو 4365 جنيهًا للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 21

 وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3820 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18

سعر جرام الذهب عيار 18، فقد سجل 3275 جنيهًا.

سعر الذهب اليوم
سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 14

سجل  سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم نحو 2550 جنيهًا للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 12 

سجل  سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم نحو 2180 جنيهًا للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 9

سجل سعر جرام الذهب عيار 9 اليوم نحو 1630 جنيهًا للبيع.

اسعار الذهب اليوم
اسعار الذهب اليوم

الاستثمار فى الذهب من أهم أدوات الاستثمار

 الاستثمار فى الذهب من أهم أدوات الاستثمار التي يستخدمها المستثمرون لتحقيق أهدافهم المالية نظرًا لما يمتلكه الذهب من مميزات تجعل الاستثمار فيه خيارًا ذكيًّا ومن هذه المميزات:

  • يعد الاستثمار فى الذهب وسيلة لربح الأموال، حيث إنه تزداد قيمته مع مرور الزمن.
  • الاستثمار فى الذهب خاصة يساهم في الحفاظ على قيمة المال مع مرور الزمن.
  • الاستثمار فى الذهب يساعد فى بناء محفظة استثمارية قوية ومتنوعة.
  • الاستثمار فى الذهب وسيلة مهمة للادخار وللتحوط ضد مخاطر التضخم العالية.

 

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اسعار الذهب اليوم في مصر سعر جرام الذهب عيار 24 سعر جرام الذهب عيار 21 سعر جرام الذهب عيار 18 سعر جرام الذهب عيار 14 سعر جرام الذهب عيار 12 سعر جرام الذهب عيار 9

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