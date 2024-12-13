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اقتصاد

1643 جنيهًا لهذا العيار، أسعار الذهب صباح اليوم الجمعة 13 ديسمبر 2024

الذهب، فيتو
الذهب، فيتو

أسعار الذهب، شهدت  أسعار الذهب استقرارا في تعاملات اليوم الجمعة 13 ديسمبر 2024 في الصاغة.        

أسعار الذهب اليوم  فى مصر

وترصد “فيتو” التحديث اللحظي لـ سعر  الذهب في الصاغة أولًا بأول. 

اسعار الذهب 
أسعار الذهب

سعر الذهب اليوم بالمصنعية 

وهناك مصنعية على الذهب بحسب العيارات المختلفة المتوفرة، حيث يشير العيار إلى نسبة الذهب الخالص في السبيكة مقارنة بإجمالي الوزن، فنجد العيار 24 يعني أن السبيكة تحتوي على 24 جزءا من الذهب الخالص من أصل 24 جزءًا، وهو العيار الأعلى والأنقى وتصنف السبائك حسب العيارات المختلفة مثل 24، و22، و18.

وتختلف مصنعية السبائك حسب التصميم والشكل وقد تكون السبائك على شكل ألواح أو قطع مخروطية، ويتم تحديد مصنعية السبائك من قبل شركات التعدين والمصانع المعالجة للذهب، وتتمثل في الطريقة التي يتم بها صنع السبيكة وتصميمها وتحديد العيار والوزن.

سعر الذهب 
سعر الذهب 

سعر جرام الذهب عيار 24 

 سجل  سعر جرام  الذهب عيار 24 نحو 4382 جنيهًا للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 21

 وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3835 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18

سعر جرام الذهب عيار 18، فقد سجل 3287 جنيهًا.

سعر الذهب اليوم
سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 14

سجل  سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم نحو 2556 جنيهًا للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 12 

سجل  سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم نحو 2191 جنيهات للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 9

سجل سعر جرام الذهب عيار 9 اليوم نحو 1643 جنيهًا للبيع.

اسعار الذهب اليوم
اسعار الذهب اليوم

الاستثمار فى الذهب من أهم أدوات الاستثمار

 الاستثمار فى الذهب من أهم أدوات الاستثمار التي يستخدمها المستثمرون لتحقيق أهدافهم المالية نظرًا لما يمتلكه الذهب من مميزات تجعل الاستثمار فيه خيارًا ذكيًّا ومن هذه المميزات:

  • يعد الاستثمار فى الذهب وسيلة لربح الأموال، حيث إنه تزداد قيمته مع مرور الزمن.
  • الاستثمار فى الذهب خاصة يساهم في الحفاظ على قيمة المال مع مرور الزمن.
  • الاستثمار فى الذهب يساعد فى بناء محفظة استثمارية قوية ومتنوعة.
  • الاستثمار فى الذهب وسيلة مهمة للادخار وللتحوط ضد مخاطر التضخم العالية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

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سعر جرام الذهب عيار 14 سعر جرام الذهب عيار 12 سعر جرام الذهب عيار 9 سعر جرام الذهب عيار 24 سعر جرام الذهب عيار 21 سعر جرام الذهب عيار 18

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