مصرع 3 أشخاص وإصابة 3 آخرين في انهيار سقف مقهى بالإسكندرية (فيديو)

لقى 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 3 آخرين في انهيار سقف أحد المقاهي في منطقة وكالة الليمون في وسط مدينة الإسكندرية.

فيتو أجرت بثا مباشرا لرصد انهيار سقف عقار على مقهى بمنطقة بحري غرب محافظة الإسكندرية.

وكانت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الإسكندرية تلقت إخطارًا من قسم شرطة المنشية يفيد بانهيار سقف أحد المقاهي الواقعة بشارع سوق الطباخين بوكالة الليمون في منطقة بحري وسط الإسكندرية، مما أسفر عن مصرع ثلاثة أشخاص وإصابة 3 آخرين.

وعلى الفور، انتقل ضباط القسم إلى موقع الحادث برفقة قوات الحماية المدنية ومسؤولي حي الجمرك وفريق الإسعاف للتعامل مع الموقف.

وتبين من المعاينة الأولية انهيار سقف أحد المقاهي في المنطقة، مما أدى إلى مصرع 3 أشخاص وهم عاطف عبدالعظيم 63 سنة، مؤمن محمد 27 سنة، إبراهيم علي 25 والمصابين:حمادة حسن، وحمادة عبده، وباسم يوسف، وتم نقل الجثث إلى مشرحة كوم الدكة.

كما تم تحرير محضر بالحادث، وقد تولت النيابة العامة التحقيق في الملابسات المتعلقة بالواقعة.

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