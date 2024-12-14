موعد مباراة بيراميدز والترجي في دوري أبطال إفريقيا والقناة الناقلة

يدخل فريق بيراميدز تحديا صعبا اليوم أمام الترجي التونسي بتونس في المباراة المقرر لها اليوم السبت، بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة بيراميدز والترجي التونسي

ويحل فريق نادي بيراميدز ضيفا على نظيره نادي الترجي في التاسعة من مساء اليوم السبت على استاد رادس الأولمبي في العاصمة تونس، في ثالث جولات دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

القناة الناقلة لمباراة الترجي وبيراميدز

وتذاع مباراة بيراميدز والترجي التونسي عبر قناة بي إن سبورت اتش دي 7 الناقل الحصري للبطولة.

مباراة الترجي التونسي ضد بيراميدز

تعد مواجهة بيراميدز والترجي صعبة للغاية لكلا الفريقين اللذين يسعيان للفوز، حيث يمنح فوز أي منهما صدارة المجموعة.

حكام مباراة الترجي التونسي وبيراميدز في دوري أبطال أفريقيا

ويدير مباراة الترجي التونسي وبيراميدز طاقم حكام من دولة بوروندي بقيادة الحكم باسيفيك باهويمانا، ويعاونه مواطنه إيمري نيونجابو المساعد الأول، وألويفيه بوجورا المساعد الثاني، ورودريجي بيجرمانا، الحكم المساعد الرابع.

ويراقب اللقاء جورجيو بادوبا من غينيا بيساو، ويحيى حادقا مراقب الحكام من المغرب، والمنسق العام محمد جيدو من موريتانيا، والمنسق الإعلامي منذر شاوشي من تونس، والمنسق الأمني عبد الرحمن أفاصيح من جيبوتي.

تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة الترجي وبيراميدز

وتم الاتفاق على أن يرتدي نادي الترجي قميصه الأساسي الأحمر في أصفر، والشورت الأسود، بينما يرتدي حارس المرمى اللون الأبيض بالكامل.

ويرتدي في المقابل نادي بيراميدز قميصه الأساسي الأزرق في الأبيض، بينما يرتدي حارس المرمى اللون الأخضر الكامل.

ترتيب مجموعة بيراميدز

ويحتل فريق بيراميدز صدارة المجموعة برصيد ٤ نقاط من فوز وتعادل ومتساويًا مع الترجي في عدد النقاط، ولكنه يتصدر بفارق الأهداف ثم دجوليبا برصيد نقطة وساجرادا بنفس الرصيد.

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