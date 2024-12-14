الجيش الإسرائيلي يستهدف مدرسة تؤوي نازحين في وسط غزة

في اليوم 435 للحرب على غزة، تستمر الغارات الإسرائيلية على مناطق متفرقة من القطاع، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى، بينما قال الجيش الإسرائيلي اليوم السبت إنه "هاجم مجددًا مركز قيادة تابعًا لـحركة حماس في مجمع مدرسي سابق".

وزعم الجيش الإسرائيلي في منشور عبر قناته على تطبيق “تليجرام”، أن القوات الجوية الإسرائيلية "نفذت ضربة دقيقة على عناصر لحركة حماس".

مدرسة يافا في مدينة غزة

وقال: إن "الإرهابيين" كانوا يخططون لمهاجمة إسرائيل"، مشيرًا إلى أن المجموعة "كانت متمركزة داخل مجمع كان يستخدم في السابق كمدرسة يافا في مدينة غزة".

ويذكر أنه لا يمكن التحقق من مزاعم الجيش الإسرائيلي بشكل مستقل.

وقال الجيش إنه "اتخذ إجراءات لتقليل الأضرار بين المدنيين"، لكنه لم يقدم معلومات بشأن إصابات بشرية.

وبحسب مصادر محلية، استهدف الجيش فجر اليوم مدرسة تؤوي مئات العائلات من النازحين في مخيم المغازي وسط قطاع غزة، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

قصف مدفعي وغارات جوية

كما استهدف الجيش فجر اليوم بلدة عبسان شرقي خان يونس جنوبي القطاع، ومنطقة تل الهوا جنوب غرب مدينة غزة، ومدينة رفح جنوب القطاع، بقصف مدفعي وغارات من مقاتلاته الجوية.

وفي شمال القطاع، يواصل الجيش إجبار سكان عدة مناطق في جنوب شرق جباليا، على الإخلاء الفوري، مع تشديد حصاره وغاراته على المنطقة.

وكانت الطائرات الحربية الإسرائيلية قد استهدفت قبل انتصاف ليل الجمعة- السبت منزلًا في جباليا النزلة شمالي قطاع غزة، ما أسفر عن سقوط قتلى ومصابين، كما شنت غارات أخرى عنيفة على حي التفاح شرقي مدينة غزة، مستهدفة منازل سكنية.

ومنذ 7 أكتوبر 2023، بدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل إبادة جماعية بقطاع غزة خلفت أكثر من 151 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

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