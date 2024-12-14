السبت 14 ديسمبر 2024
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خارج الحدود

حماس وإسرائيل تشهدان تقدما في المفاوضات وإعلام عبري يكشف آخر التطورات

غزة، فيتو
غزة، فيتو

أفادت تقارير إسرائيلية، بأن هناك تقدم في المفاوضات للتوصل إلى تسوية في قطاع غزة مقابل إطلاق سراح الرهائن.


وأبدت مصادر مطلعة على المفاوضات "تفاؤلًا حذرًا بشأن فرص التوصل إلى تفاهم يؤدي إلى اتفاق".


وأشارت إلى أن الولايات المتحدة وقطر ومصر يمارسون حاليًّا "ضغوطًا فعالة" على طرفي الصراع من أجل التوصل إلى اتفاق. 

وأشارت مصادر فلسطينية إلى أن تركيا انضمت إلى جهود الوساطة، الأمر الذي يدفع "حماس" أيضًا للتوصل إلى اتفاق مع إسرائيل.

وفي الوقت نفسه، يدرك الوسطاء أن التعب المتراكم على كلا الجانبين، بالإضافة إلى الضغط المبذول، يمكن أن يؤدي إلى انقطاع الاتصالات.


وبحسب هيئة الإذاعة الإسرائيلية، تتم حاليًا مناقشة إطلاق سراح عدد معين من الرهائن، وقد يتم إطلاق سراح النساء في المرحلة الأولى.

وأضافت: "يعتقد الوسطاء أنه إذا تم التوصل بالفعل إلى اتفاق محدود لإطلاق سراح المختطفين، فسيؤدي ذلك إلى ديناميكيات تؤدي في النهاية إلى اتفاق كامل، بما في ذلك إطلاق سراح جميع الرهائن وإنهاء الحرب وانسحاب القوات، بما في ذلك من ممر فيلادلفيا".

وأكد مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان للقناة 13 الإسرائيلية، اقتراب التوصل إلى صفقة في غزة خاصة بعد التطورات الأخيرة في المنطقة.

وقال سوليفان: "نحن قريبون من التوصل إلى صفقة في غزة خاصة بعد التطورات الأخيرة في الإقليم".


وأعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أثناء زيارته أنقرة أمس الجمعة أنه رأى "مؤشرات مشجعة" على التقدم نحو وقف لإطلاق النار في قطاع غزة الذي دمرته الحرب.

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