زوزو ماضي، حصرها المخرجون في أدوار ثانوية.. برعت في تجسيد شخصية المرأة الارستقراطية.. كواليس تورطها في قضية مخدرات.. وسر وصفها بـ"خطافة الرجالة"

زوزو ماضى ، فنانة قديرة من الزمن الجميل، عُرفت عند جمهورها بدور المرأة الشريرة المتسلطة صاحبة المكائد، التي تفعل أي شيء في سبيل المال.

كما اشتهرت بأدوار المرأة الارستقراطية، وخاصة فى دور خطافة الرجالة، ورغم ذلك كانت فى منتهى البساطة ومن أرق القلوب، حصرها المخرجون فى أدوار ثانوية فلم تحصل على البطولة التى كانت تستحقها.

كما أنها لم تظهر أبدا على الشاشة فى أدوار بنت البلد أو المرأة العاملة الفقيرة بسبب ملامحها الارستقراطية، رحلت عام 1982.



فى مثل هذا اليوم 14 ديسمبر عام 1914، وُلدت فتنة داود سليمان أبو ماضى، الشهيرة بـ زوزو ماضى في مدينة بني سويف بصعيد مصر لأسرة راقية ثرية، حيث كان والدها يعمل في تجارة الأقطان وقد استقبل مولدها بفرحة كبيرة بعد موت خمسة أبناء له قبلها، تعلمت في المدارس الفرنسية وكانت تجيد ثلاث لغات، كما تعلمت العزف على البيانو.

"يحيا الحب" كان البداية

قدمت الفنانة زوزو ماضي أول دور تمثيل لها زوزو ماضي عام 1938 فى فيلم “يحيا الحب” مع الموسيقار محمد عبد الوهاب، حيث كان مخرج الفيلم يبحث عن وجوه جديدة فأرسلت له صورتها وحضرت إلى القاهرة لتصوير الفيلم رغم معارضة عائلتها، بعدها عملت بالتمثيل مع بعض الفرق المسرحية، منها فرقة رمسيس وكذلك فرقة خليل مطران حتى صار لديها رصيد هائل من المسرحيات التي شاركت بها، منذ انطلاقتها في أواخر الثلاثينيات وحتى أوائل الثمانينيات من القرن العشرين.

زوزو ماضى فى شبابها، فيتو

من المفارقات الغريبة فى حياة زوزو ماضى أنها قدمت دور إحدى السجينات فى فيلم "العقاب" إخراج هنرى بركات، وتم تصوير الفيلم فى سجن النساء بالقناطر الخيرية، وهناك تعرفت زوزو على النزيلات، وقامت بدراسة حياتهن فى السجن.

وتمكنت من إتقان دورها فى الفيلم كنزيلة سجون، وماهى إلا سنوات قليلة حتى تعرضت زوزو ماضى للسجن ولكن بشكل حقيقي هذه المرة بسبب اتهام زوجها فى تجارة المخدرات، ولم تكن تعلم هي بذلك فتورطت معه فى القضية وحكم عليها بالسجن، وهناك تقابلت مع بعض صديقاتها من المسجونات ممن رحبن بها من قبل.

وقامت بتعليمهن القراءة والكتابة وطهى بعض الأطعمة، وبعدما قضت مدتها استأنفت نشاطها الفنى.



وشاركت في بطولة العديد من الأفلام، من أشهرها: دليلة، يوم من عمري، ميرامار، البحث عن فضيحة، موعد في العشاء، سيدة القصر، الأبرياء، أرض النيل، نرجس، أولاد الشوارع، عودى يا أمي، حادثة شرف، ومضى قطار العمر، وكان آخر أفلامها "القضية رقم 1" عام 1983، وتوفيت عن عمر يناهز 68 عامًا.

زواج بالإكراه

تعرضت الفنانة زوزو ماضى لأزمات كثيرة فى حياتها، فقد أجبرت على الزواج في عمر الـ14 عاما من ابن عمها عام 1928، وأنجبت زوزو ماضي ابنها أنطون عام 1929 وابنتها إيفون عام 1931، لكن ذلك لم ينسيها كرهها لهذا الزوج، فهربت إلى القاهرة بعد مواجهة مع أبيها لتدخل عالم الفن من خلال فرقة يوسف وهبي، لكنها عادت لتعلن توبتها عن الفن أمام أمها المريضة التي توفيت عام 1940 لتعود إلي بيتها مرة أخرى.

طلاق بشهادة المأمور

تزوجت زوزو ماضى من رجل اسمه كمال عبد العزيز، وبعد فترة قليلة من الزواج داهمت الشرطة منزلهما بتهمة اتجار الزوج في المخدرات، وتحديدا الحشيش لتقضي 9 أشهر خلف القضبان، فيما حكم على الزوج بالمؤبد لمدة 25 عامًا ثم حصلت منه على الطلاق عام 1958، ونشرت مجلة الجيل في عددها يوم 4 سبتمبر 1958 أن الطلاق وقع داخل السجن وشهد عليه مدير السجن ومأمور السجن.

زوزو ماضى، فيتو



وعلى الرغم من ندم زوزو على ما فات بعد خروجها من السجن عانت الفنانة جحود ابنتها إيفون، التى تخصصت فى الكتابة عن الموضة والأزياء، وسافرت إلى إيطاليا لتحيا هناك، وتركت أمها وحيدة، فقررت الأم الانتحار بالحبوب المنومة ولكن وصول الخادم وصديقها المصور محمد عز العرب بعد وقت قصير أنقذها من الموت بأعجوبة، لكنها أدمنت الخمر بعد ذلك.

وفاة أمها أكبر أزماتها

في مذكراتها التي نشرت عام 1958، روت زوزو ماضي قصة اكتئابها وأكبر أزمة مرت به في حياتها وهي وفاة أمها، فقالت: كنت أؤمن أن الفرصة تأتي مرة واحدة ويجب أن أقتنصها، ورغم أننى قدمت أدوارا سلطت أضواء الشهرة عليّ، لكني كنت أنتظر الدور الذي يرضيني.

وبالفعل جاء هذا مع المخرج كمال سليم بعد أن جاء لي بسيناريو فيلم "إلى الأبد" أحد أفضل السيناريوهات التي قرأتها، وكدنا أن نوقع عقد البطولة لولا أن هناك غلطة قانونية أجلت التوقيع إلى اليوم التالي، لكن فى نفس الوقت جاءني تلغراف يخبرني بوفاة أمي، لاتعرض لأكبر صدمة في حياتي، وقتها لم أتمالك سوى أن أذهب إلى القبر لمدة شهر كامل لا أريد أن أتركه حتى استطاعوا إعادتي مرة أخرى إلى البيت لأجلس شهرًا آخر في حجرة أمي.. لا أكلم أحدا، وأتناول القليل من الطعام حتى أحضروا لي طبيبا استطاع أن يخرجني من أزمتى النفسية.



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