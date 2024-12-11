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خارج الحدود

البنتاجون: رصد مسيرات في سماء نيوجيرسي

البنتاجون،فيتو
البنتاجون،فيتو

أعلنت وزارة الدفاع الامريكية"البنتاجون"  ، اليوم الأربعاء، رصده مسيرات في سماء ولاية نيوجيرسي، وفتحه تحقيقًا بشأن ذلك.

رصد مسيرات في سماء نيوجيرسي

واستبعد البنتاجون أن تكون المسيرات التي رُصدت أجنبية أو معادية، لكنه لم يحدد مصدرها.

برنامج  حكومي سري للغاية 

وفي تقرير لصحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية، قالت إن سكان نيوجيرسي عانوا على مدى أسابيع من طائرات مسيرة غامضة، إلا أن خبراء أمنيين رجحوا أن تكون جزءًا من برنامج حكومي سري للغاية.

واكتُشِفت هذه، التي بدأت بالقيام بنشاط يومي، فوق مقاطعات موريس وباسيك وبيرجن وهنترتون وغيرها في الولاية، أول مرة في الـ18 من نوفمبر الماضي.

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