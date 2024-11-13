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خارج الحدود

روسيا توجه تحذيرا لإسرائيل بعد ضربها هدفا سوريا قرب قاعدة حميميم

الهجمات الإسرائيلية
الهجمات الإسرائيلية على سوريا، فيتو

قال المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرينتيف، اليوم الأربعاء إن روسيا وجهت تحذيرا لتل أبيب بعد ضرب جيش الإحتلال الإسرائيلي هدفا سوريا قرب قاعدة حميميم الروسية في اللاذقية. 

روسيا توجه تحذيرا لإسرائيل 

وأضاف  لافرينتيف: "روسيا تقف دائما مع وقف العنف والقتال إن كان في المنطقة (لبنان- اسرائيل) أو غزة.. نرى أن إسرائيل باتت بشكل دوري تشن ضربات على ما يسمونه مناطق النفوذ الإيراني داخل الأراضي السورية".

وتابع: "موقف روسيا كان دائما الرفض الكامل لهذه الأنشطة الإسرائيلية التي تخرج عن أطر القانون الدولي ويتم على أراضي دولة ذات سيادة.. ونحن عبر القنوات ذات الصلة ووزارتي الخارجية والدفاع نتحدث عن ذلك بشكل مستمر ونحذر الجيش الإسرائيلي من أن هذه الأنشطة يمكن أن تؤدي إلى عواقب وخيمة للغاية".

الضربات الإسرائيلية على سوريا 

واستطرد "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تحدث في مؤتمر صحفي مؤخرا عن الضربة الإسرائيلية التي نفذت في (أكتوبر الماضي في جبلة باللاذقية) على مستودعات قريبة جدا من قاعدة حميميم الروسية على بعد 1 كم -1.5 كم عن قاعدتنا".

وأوضح لافرينتيف "تلك الضربة كان من الممكن أن تؤدي ذلك إلى تضرر العسكريين الروس وبالطبع لو حصل ذلك لكانت له تداعيات خطيرة وسلبية على العلاقات الثنائية بين البلدين ولذلك وجهنا تحذيرا مرة أخرى للجانب الإسرائيلي بأن ينأى عن شن أي ضربات للأراضي السورية. كل المسائل يمكن حلها وفق عبر قنوات الاتصال بين العسكريين الإسرائيليين وروسيا".

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