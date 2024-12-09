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خارج الحدود

الكرملين: سنناقش موضوع قاعدتي حميميم وطرطوس مع من سيقود سوريا

الكرملين، فيتو
الكرملين، فيتو

أعلن الكرملين، اليوم الاثنين، أنه سيعمل علي مناقشة قاعدتي حميميم وطرطوس مع من سيقود سوريا في الفترة المقبلة بعد انهيار نظام الأسد.

 

 المعارضة قدمت ضمانات لروسيا بشأن قواعدها العسكرية 

 وقبل وقت سابق قال مصدر في الكرملين إن الفصائل المعارضة السورية قدمت لموسكو ضمانات أمنية للقواعد العسكرية الروسية في سوريا

ونقلت وكالة "تاس" الروسية للأنباء عن المصدر قوله إن "مسؤولين روس على اتصال بممثلي الفصائل المعارضة السورية المسلحة".

 

 القواعد العسكرية الروسية في سوريا 

وأضاف المصدر أن قادة الفصائل المسلحة تكفلوا بضمان أمن القواعد العسكرية الروسية والمؤسسات الدبلوماسية في سوريا.

وشدد المصدر على أن روسيا حرصت دائما على التسوية السياسية للأزمة السورية، مضيفا: "نصر على استئناف المحادثات بوساطة الأمم المتحدة.

وتسعى روسيا جاهدة للحفاظ على نفوذها الجيوسياسي في منطقة الشرق الأوسط حيث تملك قاعدتين عسكريتين تحظيان بأهمية استراتيجية في سوريا.

ومن المؤكد أن الاتفاق على تأمين قاعدة حميميم الجوية الروسية في محافظة اللاذقية ومنشأة بحرية أخرى في طرطوس من شأنه أن يطمئن موسكو.

وتعد منشأة طرطوس المركز الروسي الوحيد لإصلاح السفن والتزود بالإمدادات في البحر المتوسط.

وكان بيان لـ وزارة الخارجية الروسية قد قال أمس الأحد إن القاعدتين العسكريتين الروسيتين في سوريا وضعتا في حالة تأهب قصوى، لكن لا يوجد تهديد خطير لهما في الوقت الحالي.

كما  قال مصدر في الكرملين لوكالات أنباء روسية، إن الرئيس السوري السابق بشار الأسد موجود في موسكو مع عائلته بعد أن منحتهم روسيا حق اللجوء لأسباب إنسانية. 

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الخارجية الروسية الفصائل المعارضة السورية القواعد العسكرية الروسية روسيا حميميم طرطوس

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