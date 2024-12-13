ضبط سيارة نقل بحوزتها 7 أطنان دقيق مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء بالجيزة

أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة على استمرار أجهزة الرقابة التموينية في شن حملاتها على المخابز البلدية وضبط أى عمليات تهريب للدقيق البلدي المدعم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك المخالفات.



واطلع محافظ الجيزة على جهود حملات الرصد لمديرية التموين والتجارة الداخلية والتي تمكنت من ضبط سيارة نقل تسير اعلي محور الفريق كمال عامر محملة بعدد 140 جوال دقيق بلدى مدعم زنه ٥٠ كجم للجوال الواحد بإجمالي مضبوطات 7 أطنان دقيق بلدي مدعم قبل ببعها بالسوق السوداء بالمخالفة.



وقد قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالتحفظ على السيارة والدقيق المضبوط وإيداعه مطحن الوحدة التابع للمديرية وجارى اتخاذ الاجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة لاستكمال المسار القانوني.



تكثيف الحملات الرقابية اليومية على الأسواق

وشدد المحافظ على تكثيف الحملات الرقابية اليومية علي الأسواق والمحال العامة والمخازن والمخابز بكافه انواعها لإحكام الرقابة ومنع كافه مخالفات التلاعب بالسلع التموينية او طرح سلع غير صالحة للاستهلاك الادمي حفاظًا على المال العام وسلامه المواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

جاءت الحملة تحت إشراف السيد بلاسي مدير مديرية التموين بالجيزة ومحى إسماعيل مدير الرقابة المركزية وسلطان النجار رئيس الرقابة المركزية وأحمد أبوزيد وأحمد فكرى وأيمن سيد المفتشين بالرقابة المركزية بالمديرية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.