إصابة 11 شخصًا في حادثين منفصلين بالقاهرة والجيزة

أصيب 11 شخصًا في حادثي سير منفصلين بمحافظتي القاهرة والجيزة، ونقل مرفق الإسعاف المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا يفيد بوقوع حادث مروري ووجود مصابين على الطريق الدائري الأوسطي، وبالانتقال والفحص تبين إصابة 7 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص.

كما أصيب 4 آخرين في تصادم سيارتين بدائرة قسم شرطة أطفيح، وقام رجال المرور برفع آثار الحادث وتيسير حركة السيارات، ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه الواقعة.

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