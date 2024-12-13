الجمعة 13 ديسمبر 2024
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خارج الحدود

جيش الاحتلال يحرق عددا كبيرا من المنازل شمالي قطاع غزة

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال

ذكرت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الجمعة، أن  جيش الاحتلال الإسرائيلي أحرق عددا كبيرا من المنازل على دوار أبو الجديان في مشروع بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

جيش الاحتلال يحرق عدد من المنازل

وذكرت تقارير إعلامية اليوم الجمعة، أن الدخان والنيران تصاعدت من مدرسة صلاح الدين، وهي مأوى للنازحين الفلسطينيين، في أعقاب الهجوم الإسرائيلي على حي الرمال بمدينة غزة.

وأفاد موقع روسيا اليوم بأن القوات الإسرائيلية أحرقت بالقنابل مركبة إسعاف أمام بوابة مستشفى كمال عدوان شمالي قطاع غزة، بعد أيام من إطلاق النار عليها وتعطيلها.

ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة 

وفي السياق ذاته أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان صادر عنها اليوم الجمعة، عن  ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة لليوم الـ 434 إلى 44.875 شهيدا و106.454 مصابا.

كما أكد برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة أن قافلتين للمساعدات الإنسانية تابعتين للمنظمة الدولية تعرضتا لهجوم عنيف في غزة.

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جيش الاحتلال غزة قطاع غزة حي الرمال

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