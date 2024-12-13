الأهلي يخوض مرانه الأخير استعدادا لمواجهة باتشوكا ببطولة الإنتركونتيننتال (فيديو)

يخوض النادي الأهلي مرانه الختامي على ملعب 974 والذي من المقرر أن يستضيف مواجهة القلعة الحمراء وباتشوكا المكسيكي في نصف نهائي بطولة كأس الإنتركونتيننتال المقرر لها غدا السبت.

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فريق باتشوكا المكسيكي في نصف نهائي بطولة كأس الإنتركونتيننتال، وذلك بعد فوز الفريق المكسيكي على بوتافوجو البرازيلي بثلاثية نظيفة.

تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وباتشوكا

وعقد الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وباتشوكا المكسيكي على كأس التحدي، صباح اليوم في قطر، بحضور مندوبي الناديين والاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».

حضر الاجتماع ممثلًا عن الأهلي كل من: المهندس خالد مرتجي، أمين الصندوق المكلف بمهام نائب رئيس النادي الاهلي، والمنسق العام للبعثة في قطر، وسمير عدلي المدير الإداري، ومحمد أسامة إداري الفريق، والدكتور أحمد جاب الله طبيب الفريق، والعميد علاء صلاح المنسق الأمني، وحنان الزيني مدير اللوائح والتراخيص، وأشرف أيمن ممثلًا عن إدارة الإعلام، وأحمد الطوخي ممثلًا عن إدارة التسويق بشركة الأهلي لكرة القدم.



خلال الاجتماع، تمت مراجعة كافة الأمور الإدارية والتنظيمية للمباراة، والزي الخاص بالفريقين، حيث يرتدي الأهلي القميص الأحمر والشورت الأسود والجورب الأحمر، ويرتدي الحارس الطقم الفسفوري، فيما يلعب فريق باتشوكا بالزي الأبيض الكامل، والحارس بالطقم البنفسجي.

وحرص الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر ولاعبي الفريق على متابعة لقاء بوتافوجو وباتشوكا من ملعب المباراة، وأبدوا إعجابهم بأداء الفريق المكسيكي الذي استطاع تحقيق الفوز على بطل البرازيل بثلاثية نظيفة في مفاجأة كبيرة للجميع، حيث رشح أغلب اللاعبين والجهاز الفني بوتافوجو للصعود على حساب صاحب المركز السادس عشر بالدوري المكسيكي.

قائمة الأهلي لنصف نهائي كأس الإنتركونتيننتال

حراسة المرمى: محمد الشناوي وحمزة علاء ومصطفى مخلوف.

خط الدفاع: خالد عبد الفتاح، عمر كمال عبد الواحد، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، أشرف داري، يوسف أيمن، كريم الدبيس، يحيى عطية الله.

خط الوسط: أكرم توفيق، مروان عطية، عمرو السولية، إمام عاشور، عمر الساعي، طاهر محمد طاهر، محمد مجدي أفشة، أحمد نبيل كوكا وكريم نيدفيد ومصطفى أبو الخير.

خط الهجوم: محمود كهربا، وسام أبو علي، بيرسي تاو، رضا سليم، حسين الشحات وسمير محمد

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