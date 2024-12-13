كيف يكافح القانون العادات السيئة للتدخين في المجتمع ؟

يُعد قانون الوقاية من أضرار التدخين خطوة محورية في حماية الصحة العامة ومواجهة الانتشار الواسع لآفة التبغ، ويهدف القانون إلى تقليص الأضرار التي تسببها منتجات التبغ التقليدية والإلكترونية على الأفراد والمجتمع، من خلال نصوص صارمة تُجرم التدخين في الأماكن العامة، وتُحكم الرقابة على تصنيع واستيراد السجائر، يضع القانون خطوطًا واضحة لحماية المجتمع من هذه المخاطر.

ما هو التدخين ؟

يُعرف التدخين على أنه أي عملية تعاطٍ للتبغ تؤدي إلى احتراقه أو تسخينه وانبعاث الدخان منه، سواء عبر السجائر التقليدية أو الإلكترونية أو الشيشة بمختلف أنواعها، وهذا التعريف الشامل يضمن تغطية كافة الوسائل المستخدمة في التدخين، ويمنع التلاعب بالمفاهيم لتجاوز القانون.

حظر التدخين في الأماكن العامة

وفقًا للمادة السادسة من القانون، يُمنع التدخين تمامًا في وسائل النقل العام والمنشآت الصحية والتعليمية، إلى جانب المصالح الحكومية والأندية الرياضية والاجتماعية ومراكز الشباب ودور العبادة، وهذا الحظر لا يقتصر فقط على الأماكن المغلقة، بل يمتد ليشمل أي مساحة عامة حيث يمكن أن يؤثر الدخان على الآخرين.

ضوابط صارمة على الترويج والإعلان للإعلان

لضمان عدم الترويج للتبغ بأي شكل من الأشكال، تحظر المادة السابعة الإعلان عن السجائر التقليدية أو الإلكترونية، سواء في الصحف أو المجلات أو الإنترنت أو حتى الصور المتحركة والمسموعة. هذه الإجراءات تأتي في إطار الحد من تأثير الإعلانات على الفئات المستهدفة، خاصة الشباب الذين يعتبرون الفئة الأكثر عرضة للتأثير بالإعلانات.

قيود توزيع منتجات التبغ

تمنع المادة الثامنة توزيع السجائر ومنتجات التبغ بكافة أشكالها كجوائز أو هدايا مجانية، كما تحظر استخدامها كوسيلة للحصول على أي مكاسب مالية أو عينية، وهذا الإجراء يهدف إلى تقليل الإغراءات المرتبطة باستهلاك هذه المنتجات، ومنع انتشارها بطرق غير مباشرة بين المستهلكين.

مواصفات ومعايير صارمة

تضع المادة الثالثة معايير دقيقة يجب الالتزام بها عند تصنيع أو استيراد أو بيع منتجات التبغ. تتضمن هذه المعايير ألا تزيد نسبة القطران عن 10 ملغ لكل سيجارة، وألا يتجاوز محتوى النيكوتين 0.6 ملغ. هذه الحدود تهدف إلى تقليل المواد الضارة التي يتعرض لها المدخنون، مع فتح المجال لتشديد هذه المعايير مستقبلًا بقرارات إضافية من وزارة الصحة بالتعاون مع وزارة الصناعة.

الرقابة على المنتجات والتحذيرات الصحية

تختص وزارة الصحة، وفق المادة الرابعة، بالرقابة على مدى مطابقة المنتجات للمواصفات الصحية. وتشدد المادة الخامسة على ضرورة توضيح نسب النيكوتين والقطران على عبوات السجائر، إلى جانب وضع تحذيرات صحية بارزة مثل التدخين يدمر الصحة ويسبب الوفاة، وهذا التحذير يجب أن يغطي نصف مساحة العبوة على الأقل، مع السماح بنشر صور توضيحية تُبرز مخاطر التدخين.

أبعاد إضافية للمعركة ضد التدخين

لا تتوقف الجهود عند وضع القوانين، بل تمتد إلى تعزيز الوعي المجتمعي بأضرار التدخين. تتعاون الحكومة مع منظمات المجتمع المدني لإطلاق حملات توعوية تستهدف كافة الفئات العمرية، مع التركيز على الشباب. كما تُشجع برامج الإقلاع عن التدخين التي تقدم دعمًا نفسيًا وطبيًا للمدخنين الراغبين في التخلص من هذه العادة الضارة.

ورغم هذه الخطوات الإيجابية، تواجه الحكومة تحديات كبيرة في تطبيق القانون، خاصة في الأماكن العامة المفتوحة والأسواق، لكن مع التشديد على إنفاذ القانون وزيادة الغرامات على المخالفين، يمكن أن تتحقق نتائج ملموسة في تقليل نسب المدخنين وتحسين الصحة العامة

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