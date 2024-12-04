الأربعاء 04 ديسمبر 2024
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سياسة

لماذا يحظر القانون التدخين بالأماكن العامة؟

التدخين بالأماكن
التدخين بالأماكن العامة، فيتو

في ظل تزايد الوعي بخطورة التدخين على الصحة العامة، اتخذت الحكومة خطوات حاسمة لتقليل الأضرار الناجمة عنه، وخاصة في الأماكن العامة، كما وضع القانون المصري ضوابط صارمة لحظر التدخين، بهدف حماية غير المدخنين من الآثار السلبية واستعادة النظام في الأماكن المشتركة.

محظورات التدخين في القانون 

ويحظر القانون رقم 154 لسنة 2007 التدخين في الأماكن العامة المغلقة مثل:

وسائل النقل العامة.

المكاتب الحكومية والخاصة.

المؤسسات التعليمية والصحية.

ويشمل الحظر جميع أنواع منتجات التبغ بما فيها السجائر التقليدية والإلكترونية.

عقوبة التدخين في الأماكن العامة 

غرامة مالية تتراوح بين 50 إلى 100 جنيه للأفراد المدخنين في الأماكن العامة، وغرامات تصل إلى 10,000 جنيه للمنشآت التي لا تلتزم بوضع لوحات إرشادية أو تسمح بالتدخين.

أهداف حظر التدخين 

حماية البيئة من التلوث، تقليل العبء الصحي على الدولة، وتعزيز الوعي العام بأضرار التدخين، لذا فالتشديد على تطبيق القانون خطوة جادة لمكافحة التدخين وتحقيق مجتمع أكثر صحة. يبقى السؤال: هل نحتاج إلى مزيد من الوعي أم إلى رقابة صارمة. 

لماذا يكافح العالم التديخ في الاماكن العامة 

مكافحة التدخين في الاماكن العامة ليس ثقافة مصرية بل توجه عالمي، لإخلاء جميع الأماكن المغلقة وأماكن العمل داخل المباني تمامًا وبنسبة 100% من دخان التبغ، خاصة أن تصميم مساحات في المباني للمدخنين يخرق هذه المعايير ولا يمتثل للاتفاقية الإطارية لمنظمة الصحة العالمية بشأن مكافحة التبغ، لذا ينبغي عدم السماح بتصميم مساحات للتدخين في الأماكن داخل المباني.

وتضغط شركات صناعة التبغ وتعارض منع التدخين في الأماكن العامة، حيث تعتبر كبرى الشركات قوانين منع التدخين "أكثر الأحداث خطورة على بقاء صناعة التبغ حتى الآن، وتعمل بعضها من خلال مجموعات معارضة للاعتراض بقوة على تمرير قوانين منع التدخين في دول مؤثرة عالميًا. 

وتدعي شركات صناعة التبغ أن قوانين منع التدخين غير ضرورية؛ وصعبة التطبيق؛ وسيكون لها تأثيرات سلبية على قطاع الأعمال ولاسيما في المطاعم، والمقاهي، والكازينوهات، كما تدعي أن التهوية هي البديل المقبول.

ما الذي تظهره الأدلة حول قوانين منع التدخين؟

تؤكد الأدلة أن قوانين منع التدخين تحظى بالشعبية، ويمكن تطبيقها، ولها تأثيرات إيجابية على قطاع الصحة، لذا يجب الإستمرار والتشديد عليها. 

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