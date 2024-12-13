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رياضة

سيدات الأهلي يتأهلن لنصف نهائي بطولة إفريقيا للأندية لكرة السلة

سيدات سلة الأهلي
سيدات سلة الأهلي

تأهل فريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي الأهلي، إلى نصف نهائي بطولة إفريقيا للأندية الأبطال والتي تقام بالسنغال، بعد الفوز على «سي إن إس إس» الكونغولي بنتيجة 89-36.

‏‎وأقيمت المباراة على صالة ماريوس ندياي، وشهدت أداءً قويًّا من جانب الأهلي، ليحسم الفريق بطاقة التأهل إلى نصف النهائي.

‏‎وشهدت المباراة سيطرة تامة من الفريق، حيث انتهت الفترة الأولى بالتقدم بنتيجة 27-5 وواصلت اللاعبات تألقهن في الفترة الثانية وانتهت بنتيجة 52-15.

 

‏‎وقام طارق خيري المدير الفني بإجراء بعض التغييرات في الفترة الثالثة لتجنب الارهاق، ونجحت اللاعبات في إنهاء الفترة بنتيجة 73-23 واستمرت السيطرة على الفترة الرابعة لتنتهي المباراة بنتيجة 89-36 لصالح الأهلي.

قائمة سيدات سلة الأهلي

‏‎‏‎وجاءت قائمة «سيدات سلة الأهلي» كالتالي:‏ دينا عمرو- ريم موسى- رنيم الجداوي- ميرال أشرف- تمارا نادر- نادين سلعاوي- يارا أسامة- فريدة وائل- بريانا ماركيز- نديوما كان - ديايشا فير- مادجيجوين سيني.

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