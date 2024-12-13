حبيبة عصام تقود تشكيل الأهلي أمام مسار في دوري الكرة النسائية

أعلن ديميتري لوبوف، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم «سيدات» بالأهلي، عن تشكيل الفريق لخوض مباراة مسار التي تقام اليوم الجمعة على ملعب النادي بالقاهرة الجديدة، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة لبطولة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي:‏

حراسة المرمى: مها الدمرداش.

خط الدفاع: ألكسندرا جورجيڤتش ونورا خالد ورودينا عبد الرسول وثريا أشرف.

خط الوسط: نادين محمد ولولو نصر وحبيبة عصام.

خط الهجوم: منة طارق وميا داردن ونادين غازي.

ويجلس على دكة البدلاء كل من:‏ إسراء السقا ونور إدريس وجنى محمود ومريم عفيفي وسارة الكرد وأشرقت عادل وأمل ناصر وحبيبة عمرو وشارتي روبن.

من المقرر أن تنطلق المباراة في الثانية والنصف ظهر اليوم على ملعب النادي بالقاهرة الجديدة، والتي يسعى الأهلي من خلالها لتأكيد انطلاقته القوية بالبطولة التي يشارك بها للمرة الأولى، ومواصلة انتصاراته المتتالية التي قادته لاعتلاء جدول ترتيب المسابقة.

وتمكن الأهلي من تحقيق العلامة الكاملة بالدوري بداية من الفوز على الزمالك في الجولة الأولى وعلى وادي دجلة ومودرن سبورت والمعادي واليخت مرورا بالفوز على اتحاد بسيون والاتحاد السكندري والجونة وإنبي وبيراميدز وحتى الفوز على البنك بهدفين دون رد في الجولة الأخيرة، مسجلًا ٤٥ هدفا فيما تلقت شباكه هدفين فقط منذ انطلاق البطولة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.