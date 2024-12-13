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رياضة

حبيبة عصام تقود تشكيل الأهلي أمام مسار في دوري الكرة النسائية

لوبوف
لوبوف

أعلن ديميتري لوبوف، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم «سيدات» بالأهلي، عن تشكيل الفريق لخوض مباراة مسار التي تقام اليوم الجمعة على ملعب النادي بالقاهرة الجديدة، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة لبطولة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي:‏
حراسة المرمى: مها الدمرداش.
خط الدفاع: ألكسندرا جورجيڤتش ونورا خالد ورودينا عبد الرسول وثريا أشرف.
خط الوسط: نادين محمد ولولو نصر وحبيبة عصام.
خط الهجوم: منة طارق وميا داردن ونادين غازي.

ويجلس على دكة البدلاء كل من:‏ إسراء السقا ونور إدريس وجنى محمود ومريم عفيفي وسارة الكرد وأشرقت عادل وأمل ناصر وحبيبة عمرو وشارتي روبن.

من المقرر أن تنطلق المباراة في الثانية والنصف ظهر اليوم على ملعب النادي بالقاهرة الجديدة، والتي يسعى الأهلي من خلالها لتأكيد انطلاقته القوية بالبطولة التي يشارك بها للمرة الأولى، ومواصلة انتصاراته المتتالية التي قادته لاعتلاء جدول ترتيب المسابقة.

وتمكن الأهلي من تحقيق العلامة الكاملة بالدوري بداية من الفوز على الزمالك في الجولة الأولى وعلى وادي دجلة ومودرن سبورت والمعادي واليخت مرورا بالفوز على اتحاد بسيون والاتحاد السكندري والجونة وإنبي وبيراميدز وحتى الفوز على البنك بهدفين دون رد في الجولة الأخيرة، مسجلًا ٤٥ هدفا فيما تلقت شباكه هدفين فقط منذ انطلاق البطولة.

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ديميتري لوبوف الأهلي سيدات كرة القدم بالاهلي

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