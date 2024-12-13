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حوادث

ضبط عناصر تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب جرائم السرقة بالإكراه بمصر الجديدة

ضبط عناصر تشكيل عصابى
ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص فى ارتكاب جرائم السرقة بالإكراه

تمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة، من ضبط عناصر تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب جرائم السرقة بالإكراه بمصر الجديدة.

تلقى قسم شرطة مصر الجديدة بمديرية أمن القاهرة بلاغا من موظف بقيام 3 مجهولين (مستقلين سيارة ملاكى) باستيقافه حال سيره بدائرة القسم، والاستيلاء منه على (مبلغ مالي "خاص بالشركة عمله").
 

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وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء إرتكاب الواقعة (3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية") وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي فى سرقة متعلقات المواطنين، وضُبط بحوزتهم (2 طبنجة صوت - فرد خرطوش - سلاح أبيض - السيارة المستخدمة فى إرتكاب  الواقعة – "مبالغ مالية أجنبية ومحلية، مجموعة من المشغولات الذهبية " من متحصلات نشاطهم الإجرامى).

وأقروا بارتكاب 3 وقائع سرقة أخرى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

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