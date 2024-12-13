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خارج الحدود

الصليب الأحمر: 35 ألف حالة اختفاء قسري في ‎سوريا خلال 13 سنة

سوريا، فيتو
سوريا، فيتو

أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم الجمعة، تسجيل 35 ألف حالة اختفاء قسري في ‎سوريا خلال السنوات الـ13 الماضية.

الحكومة الجديدة في سوريا تشكر 7 دول عربية

وفي سياق متصل، عبّرت الحكومة الجديدة والمؤقتة التي يديرها تحالف فصائل المعارضة بقيادة هيئة تحرير الشام في سوريا، عن امتنانها للإجراءات التي اتخذتها دول عربية لاستئناف العمل في بعثاتها الدبلوماسية في دمشق، بعد إطاحة نظام بشار الأسد.

وبحسب شبكة «سكاي نيوز»، قالت الحكومة المؤقتة السورية في بيان، الخميس، إنها "ممتنة لمصر والعراق والسعودية والإمارات والأردن والبحرين وعمان وإيطاليا لاستئناف العمليات".

وأضافت الحكومة في بيانها أن "قطر وتركيا تعهدتا أيضا بإعادة فتح سفارتيهما".

حكومة انتقالية في سوريا حتى أول مارس 2025

والثلاثاء الماضي، أعلن محمد البشير في بيان تلفزيوني، أنه تم تكليفه بتولي رئاسة حكومة انتقالية في سوريا حتى أول مارس 2025. 

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