الجمعة 13 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

أول صورة لـ ليدي جاجا من الموسم الثاني لمسلسل Wednesday

ليدي جاجا، فيتو
ليدي جاجا، فيتو

مسلسل Wednesday، شوقت شبكة نتفليكس، جمهورها، بطرحها أول صورة للنجمة ليدي جاجا، من  الموسم الثاني من مسلسلها المنتظر Wednesday.

وظهرت جاجا، في الصورة، وهي ترتدي فستانا أسود، فيما اختارت اللون الأصفر لشعرها.

Image

انتهاء تصوير الموسم الثاني من مسلسل Wednesday

أعلنت منصة نتفليكس، رسميا عن الانتهاء من تصوير الموسم الثاني من مسلسلها الناجح Wednesday، ليدخل العمل مرحلة المونتاج تمهيدا لعرضه خلال العام المقبل.

Image

وكانت النجمة ليدي جاجا، انتهت من تصوير جميع مشاهدها في الموسم الثاني من مسلسل Wednesday، الأسبوع الماضي، وغادرت دولة أيرلندا، لتعود إلى أمريكا.

 

Image

ليدي جاجا تنضم لمسلسل Wednesday   

وانضمت  رسميا النجمة ليدي جاجا، لطاقم عمل الموسم الثاني من مسلسل Wednesday.

كما أعلنت شبكة نتلفليكس، رسميًا، عن تعاقدها مع المخرج تيم بيرتون، لإخراج أربع حلقات من الموسم الثاني من مسلسلها الشهير، Wednesday.

Image

وأوضحت منصة نتفليكس، أنها لم تحدد موعدا لطرح الموسم الثاني لمسلسل Wednesday، مؤكدة  عرضه خلال العام 2025.

Image

موسم ثاني لمسلسل Wednesday

وأعلنت شبكة نتفليكس رسميا عن تجديد، مسلسل Wednesday، لموسم ثان بعد النجاح الكبير الذي حققه الموسم الأول من المسلسل بمجرد طرحه على المنصة. 

Image

ليدي جاجا تنتهي من تصوير مشاهدها في مسلسل Wednesday

ليدي جاجا تنضم لطاقم الموسم الثاني من مسلسل Wednesday

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

Wednesday Wednesday الاعلي مشاهدة Wednesday شخصية جديدة Wednesday موسم ثاني تجديد مسلسل Wednesday لموسم ثاني ليدي جاجا Wednesday مشاهدة Wednesday

مواد متعلقة

نتفليكس تنشر كواليس تصوير الموسم الثاني لمسلسل WEDNESDAY

انتهاء تصوير الموسم الثاني من مسلسل Wednesday

الأكثر قراءة

5 قرارات جمهورية مهمة وتكليفات حاسمة من السيسي لتعزيز حقوق الإنسان المصري

ملك البحرين يبعث رسالة إلى الجولاني

استقرار أسعار الفراخ اليوم الجمعة 13 ديسمبر 2024

«تم وضعه على ماسك أكسجين»، آخر تطورات الحالة الصحية للفنان نبيل الحلفاوي

البلطي يسجل 76 جنيها، أسعار السمك اليوم في سوق العبور

جمعة النصر، مظاهرات مليونية في سوريا احتفالا بسقوط نظام بشار الأسد

تعرف على أسعار السلع داخل سوق اليوم الواحد بإمبابة (فيديو وصور)

صلاح عبد الله يوجه رسالة للجمهور بعد تدهور الحالة الصحية للفنان نبيل الحلفاوي

منوعات

المزيد

اقتراح بترجمة قوائم الطعام في مطاعم موسكو إلى اللغة العربية

اعتقال خادمة قصر باكنجهام بعد خروج حفلة عيد ميلاد عن السيطرة

مصرع 6 أشخاص وإصابة 60 آخرين في حريق بدار للمسنين بالأردن

سبحان مغير الأحوال، الجولاني يقود سيارة في دمشق برفقة وفد تركي قطري (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الجمعة في الأسواق

سعر السكر في الأسواق اليوم الجمعة 13 ديسمبر 2024

البلطي يسجل 76 جنيها، أسعار السمك اليوم في سوق العبور

سعر كيلو الأرز اليوم الجمعة 13 ديسمبر 2024

المزيد

انفوجراف

الوجود العسكري الأمريكي في سوريا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية نقش الحناء في المنام وعلاقتها بالاستقرار النفسي والعاطفي

أسماء سورة الانفطار وفضلها والأحاديث الواردة فيها

حكمة النبي سليمان في تعامله مع الهدهد..الشيخ محمد سيد طنطاوي يوضح

المزيد
الجريدة الرسمية