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محافظات

وفاة ربة منزل بالمنيا إثر خلافات أسرية

وفاة ربة منزل بالمنيا
وفاة ربة منزل بالمنيا إثر خلافات أسرية

 أقدمت ربة منزل على إنهاء حياتها في إحدى قرى مركز أبوقرقاص جنوب محافظة المنيا، حيث تناولت قرصًا من مبيد حفظ الغلال، وقد تم نقل جثمانها إلى المستشفى، فيما تم تحرير محضر بالواقعة.

 

وفاة ربة منزل بالمنيا إثر خلافات أسرية

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تلقى قسم الشرطة أبوقرقاص جنوب محافظة المنيا بلاغًا من غرفة عمليات النجدة حول الحادث، حيث تبين أن "أ.ع"، 27 عامًا، قامت بفعلتها بسبب خلافات أسرية.

 

مستشفى أبو قرقاص جنوب محافظة المنيا

عقب البلاغ، انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية في المنيا إلى موقع الحادث، حيث تم نقل المتوفاة إلى مشرحة مستشفى أبوقرقاص في المنيا، وقد تم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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