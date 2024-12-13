أقدمت ربة منزل على إنهاء حياتها في إحدى قرى مركز أبوقرقاص جنوب محافظة المنيا، حيث تناولت قرصًا من مبيد حفظ الغلال، وقد تم نقل جثمانها إلى المستشفى، فيما تم تحرير محضر بالواقعة.

وفاة ربة منزل بالمنيا إثر خلافات أسرية

تلقى قسم الشرطة أبوقرقاص جنوب محافظة المنيا بلاغًا من غرفة عمليات النجدة حول الحادث، حيث تبين أن "أ.ع"، 27 عامًا، قامت بفعلتها بسبب خلافات أسرية.

مستشفى أبو قرقاص جنوب محافظة المنيا

عقب البلاغ، انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية في المنيا إلى موقع الحادث، حيث تم نقل المتوفاة إلى مشرحة مستشفى أبوقرقاص في المنيا، وقد تم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.