عبر أهالي محافظة المنيا عن حزهم على فقدان المحامي أحمد حسونة، الذي توفي بشكل مفاجئ أثناء تأديته عمله في محكمة المنيا.

وفاة مفاجئة لمحامٍ أثناء تأدية عمله في محكمة المنيا

وذكر المحامي أحمد مصطفى، أحد أصدقاء محامي المنيا، أن الراحل كان يقوم بعمله بشكل طبيعي، لكنه سقط فجأة على الأرض أثناء توجهه لأداء الصلاة.

وأشار إلى أن أحمد كان يتمتع بعلاقات طيبة مع الجميع، وكان معروفًا بحسن خلقه، مما زاد من صدمة الجميع عند سماع خبر وفاته، خاصة وأنه لم يكن يعاني من أي مرض.

تحولت وسائل التواصل الاجتماعي، وخاصة فيسبوك، إلى منصة عزاء لمحامي المنيا حيث كتب أحد المعلقين: "لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون. الزميل الشاب الغالي أحمد حسونة، أثناء تأدية عمله في محكمة المنيا، استرد الله أمانته ورحل إلى مستقر رحمة ربه. اللهم اغفر له وارحمه، وأنزل على ذويه الصبر والسلوان. خالص عزائي لأسرته".

نقابة المحامين الفرعية في المنيا

من جانبها، أعربت نقابة المحامين الفرعية في المنيا عن حزنها العميق لرحيل المحامي أحمد حسونه، حيث نشرت بيانًا رسميًا عبر حسابها على فيسبوك جاء فيه: "يتقدم مجلس نقابة محامين المنيا، نقيبًا وأعضاء، بخالص تعازينا القلبية لوفاة أحمد حسونة المحامي، ونتقدم بأحر التعازي لأسرته، داعين الله أن يتغمده برحمته الواسعة ويلهم أهله الصبر والسلوان".

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