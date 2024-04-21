الطريق إلي عشماوى، القصة الكاملة لمقتل فهد الشرقية بعد إحالة المتهم للمفتي

جريمة بشعة شهدتها محافظة الشرقية خلال شهر يوليو من العام المنقضي 2023 راح ضحيتها طفل يبلغ من العمر6 سنوات بعدما فقد حياته على يد عاطل تجرد من كل مشاعر الرحمة والإنسانية بعد أن استدرجه إلى محل ارتكاب جريمته بدراجة هوائية موهما إياه بالتنزه معه، لكن ما فعله المتهم فاق كل التوقعات،ولكن ما قصة الجريمة.

جريمة بشعة هزت بلبيس

وكانت الأجهزة الأمنية بالشرقية تلقت إخطارا بورود بلاغ بالعثور على جثة طفل بدائرة مركز شرطة بلبيس.

وبانتقال قوة أمنية إلى محل الواقعة وبالفحص تبين العثور على جثة طفل يدعي "فهد.أ" يبلغ من العمر 6 سنوات ووجود شبهة جنائية.

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وكشفت التحقيقات وتحريات المباحث أن وراء ارتكاب الجريمة البشعة شخص يدعي "إبراهيم.ال" 39 عاما مقيم مركز بلبيس بأن كتم أنفاسه بيده حتى فارق الحياة، بعدما استدرجه إلى محل ارتكاب جريمته بدراجة هوائية موهما إياه بالتنزه معه، وهتك عرضه بالقوة ثم تخلص منه.

تمكنت القوات من ضبط المتهم وتحرر محضر بالواقعة وبالعرض علي النيابة العامة قررت حبسه علي ذمة التحقيقات ثم إحالته لمحكمة جنايات الزقازيق.

أمر الإحالة الصادر من النيابة العامة

تضمن أمر الإحالة الصادر من النيابة العامة، أن المتهم قتل الطفل المجني عليه عمدا من غير سبق إصرار ولا ترصد بأن كتم أنفاسه بيده حتى فارق الحياة قاصدا من ذلك قتله وفي ذات المكان والزمان تقدمت جنايته جناية أخرى وهي خطف الطفل المجني عليه بأن استدرجه إلى محل ارتكاب جريمته بدراجة هوائية موهما إياه بالتنزه معه وتمكن بتلك الوسيلة من إبعاده عن أعين ذويه وهتك عرضه بالقوة على النحو المبين بالتحقيقات.

إحالة أوراق قاتل الطفل فهد لفضيلة المفتي



أحالت محكمة جنايات الزقازيق الساعات الماضية المتهم بخطف طفل وهتك عرضه وقتله بدائرة مركز بلبيس لفضيلة مفتي الديار المصرية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه من عدمه وحددت هيئة المحكمة جلسة دور الانعقاد الأول من شهر مايو المقبل للنطق بالحكم.

تعرف على عقوبة هتك العرض في القانون



تعمل الدولة خلال الفترة الأخيرة بكل قوتها على وقف حالات التحرش الجنسي من خلال تغليظ العقوبات لتكون خير رادع لمواجهة الظاهرة التي انتشرت خلال الفترة الماضية، وضم قانون العقوبات جزاءات واضحة لكل من تسول له نفسه ارتكاب أفعال منافية للآداب سواء بالتحرش الجنسي بالأطفال أو الكبار، وكذلك هتك العرض.

المجنى عليه،فيتو

عقوبة التحرش الجنسي



نصت المادة 306 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس "مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه ولا تزيد على 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية".

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه وبإحدى هاتين العقوبتين، إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه".

عقوبة هتك العرض



نصت المادتين (268) و(269) من الباب الرابع بقانون العقوبات، على أن يُعاقب بالسجن المشدد، كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك، وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) "الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادما بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة"، تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن 7 سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معا يُحكم بالسجن المؤبد.

عقوبة القتل العمد

ونصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أي جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدي، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضي القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفس الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

ويشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل عمدي مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.

ويفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة، وعلى ذلك لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.

كذلك لا يطبق هذا الظرف المشدد إذا كان القتل الذي ارتكبه الجاني يندرج تحت صورة القتل العمد المخفف المنصوص عليها فى المادة 237 من قانون العقوبات حيث يستفيد الجاني من عذر قانوني يجعل جريمة القتل، كما لا يتوافر الظرف المشدد محل البحث ومن باب أولى، إذا كانت الجريمة التى وقعت من الجانى هى "قتل خطأ" اقترنت بها جناية أخرى، مثال ذلك حالة المجرم الذى يقود سيارته بسرعة كبيرة فى شارع مزدحم بالمارة فيصدم شخصًا ويقتله، ويحاول أحد شهود الحادث الإمساك به ومنعه من الهرب فيضربه ويحدث به عاهة مستديمة، ففى هذه الحالة توقع على الجاني عقوبة القتل غير العمدي، بالإضافة إلى عقوبة الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة.

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