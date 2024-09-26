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محافظات

الإعدام لصاحب ورشة قتل جاره في الشرقية

جنايات الزقازيق،
جنايات الزقازيق، فيتو

صدقت محكمة جنايات الزقازيق في محافظة الشرقية، برئاسة المستشار سامي غنيم رئيس المحكمة علي قرار مفتي الديار المصرية بمعاقبة صاحب ورشة ميكانيكا سيارات بالإعدام شنقا؛ لاتهامه بقتل جاره بعد معايرته بعدم الإنجاب.

مفاجأة في واقعة مقتل شاب في الشرقية

تفاصيل جريمة هزت ديرب نجم

تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارًا بوصول شخص يدعى"حمادة.ف.م"مقيم بقرية بهنيا التابعة لمركز ديرب نجم للمستشفي المركزي (جثة هامدة) بعد نقله من مكان العثور عليه.

وبانتقال قوة أمنية وبالفحص وبعمل التحريات اللازمة، تبين أن وراء ارتكاب الجريمة شخصا يدعي"مستور.م.ا"38 عاما صاحب ورشة ميكانيكا سيارات مقيم بذات الناحية.

وكشفت التحقيقات قيام الجاني بقتل المجني عليه عمدا، بسبب خلافات الجيرة ومعايرة المجني عليه للمتهم بعدم الإنجاب، وعلى أثرها أعد الجاني لذلك الغرض سلاحا ناريا “بندقية خرطوش” ووضع بها طلقات نارية وارتكب الواقعة.

بضبط الجاني جرى تحرير محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسه علي ذمة التحقيقات ثم أحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق.

أمر الإحالة
 

جاء فى أمر الإحالة أن، المتهم قتل المجني عليه عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيت النية وعقد العزم على قتله، وذلك إثر خلاف سابق بسبب الجيرة، وتنفيذا لمشروعه الإجرامى، وما أن انعقدت عليه عزائمه أعد لذلك الغرض سلاح ناري “بندقية خرطوش”.. وكمن له بمحل الواقعة، متربصا به وما أن ظفر به وواتته الفرصة لتنفيذ مأربه حتى أطلق صوبه عيارا ناريا قاصدا قتله، وأحدث به إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية التى أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.
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