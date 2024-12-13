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ثقافة وفنون

عمرو الليثي يعلق على بدء تصوير فيلم "زوجة رجل مش مهم"

ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز

 حرص الإعلامي عمرو الليثي، على التعليق على بدء تصوير فيلم "زوجة رجل مش مهم"، للفنانة ياسمين عبد العزيز.

 

في هذا السياق، أعاد “الليثي”، نشر الصور التي نشرتها الفنانة ياسمين عبد العزيز، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”. 

 

وعلق “الليثي”، على الصور بقوله:"ألف مبروك لمؤلف الفيلم والسيناريست شريف الليثي حفيد كاتب السيناريو العظيم ممدوح الليثي ومبروك للنجمة ياسمين عبد العزيز والنجم أكرم حسني والمنتج تامر مرسي والمخرج معتز التوني".


انطلق منذ ساعات تصوير أولى مشاهد فيلم الكوميديا الجديد المعنون بــ “ زوجة رجل مش مهم” والذي تقوم ببطولته النجمة ياسمين عبد العزيز

 

ويشارك في فيلم “زوجة رجل مش مهم” بجانب ياسمين عبد العزيز الفنان أكرم حسني وسيكون المخرج معتز التوني بديلا للمخرج خالد جلال الذي كان من المفترض أن يخرج هذا العمل، ويأتي الفيلم من تأليف شريف الليثي.

 

وكان المخرج خالد جلال، رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي، والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح، يعكف على الانتهاء من كتابة فيلم جديد للنجمة الكبيرة ياسمين عبدالعزيز، مشيرًا إلى أن فكرة الفيلم قائمة على الدراما الكوميدية، إلا أن المهام الإخراجية ذهبت لمخرج الكوميديا معتز التوني.

 

فيلم دراما كوميدي لـ ياسمين عبد العزيز

وقال خالد جلال إن ياسمين عبد العزيز “هي ماركة مسجلة في النجاح وقريبة من الأسرة المصرية، وأنه عمل معها في أغلب أفلامها ومسلسلاتها”.
 

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الإعلامي عمرو الليثي أكرم حسني البيت الفني للمسرح التواصل الاجتماعي المخرج خالد جلال المخرج معتز التوني المنتج تامر مرسي

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