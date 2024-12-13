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مصرع موظف وإصابة آخر في انقلاب سيارة على محور "دار السلام - البلينا" بسوهاج

مصرع موظف وإصابة
مصرع موظف وإصابة آخر في انقلاب سيارة

لقى موظف مصرعه وأصيب آخر فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل اختلال عجلة القيادة فاصطدامت السيارة فى الحاجز الخرسانى بجانب الطريق أمام قرية أولاد خلف على طريق محور دار السلام - البَلينا بسوهاج، وتم نقل الجثة إلى مستشفى دار السلام تحت تصرف النيابة العامة.

مصرع موظف وإصابة آخر فى حادث انقلاب سيارة على محور دار السلام البلينا بسوهاج  

وكان اللواء صبرى عزب مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج تلقى بلاغا من مركز شرطة دار السلام يفيد بوصول إلى مستشفى دار السلام  المركزى جثة هامدة لـ السمان مصطفى السمان موظف٢٤عاما وحشمت صادق ٥٨ عاما موظف مصاب بجروح متفرقة بالجسم ويقيمون بمركز ابو تشت بمحافظة قنا نتيجة اختلال عجلة القيادة  السيارة ربع نقل أمام قرية أولاد خلف على محور دار السلام - البلينا، وتم نقل الجثة إلى مستشفى دار السلام تحت تصرف النيابة العامة  
وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجارى العرض على النيابة العامة للتصرف.

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