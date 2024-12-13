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رياضة

مانشستر يونايتد ينهي اتفاقه لضم دييجو ليون مقابل 4 ملايين إسترليني

دييجو ليون
دييجو ليون

توصل نادي مانشستر يونايتد إلى اتفاق نهائي مع نادي سيرو بورتينيو الباراجواياني، من أجل التعاقد مع الظهير الأيسر الشاب دييجو ليون.

ووفقًا لـ فابريزيو رومانو الصحفي المختص في سوق الانتقالات، فإن مانشستر يونايتد توصل إلى اتفاق للتعاقد مع دييجو ليون من الدوري الباراجواياني.

وأوضح صحفي شبكة سكاي سبورتس العالمية، أن الصفقة ستكلف مانشستر يونايتد 4 ملايين إسترليني، بالإضافة إلى مليون إسترليني كمتغيرات و3.5 ملايين إسترليني تعتمد على أدائه المستقبلي مع النادي.

وأشار رومانو إلى، أن الظهير الأيسر البالغ من العمر 17 عامًا، سوف ينضم إلى مانشستر يونايتد، بداية من صيف 2025، وشارك اللاعب الشاب في 19 مباراة رفقة سيرو بورتينيو وسجل هدفين ولم يصنع. 

وتُعد هذه الصفقة هي الأولى للبرتغالي روبن أموريم المدير الفني الجديد لمانشستر يونايتد.

 وتولى أموريم تدريب مانشستر يونايتد، خلفًا للهولندي إيريك تين هاج الذي رحل بسبب سوء النتائج هذا الموسم.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الـ13 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 19 نقطة.

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مانشستر يونايتد بورتينيو سيرو بورتينيو

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