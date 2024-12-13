التحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط مصرع شاب إثر حادث بحلوان

قررت نيابة حلوان الجزئية تفريغ كاميرات المراقبة للوصول لهوية سائق تسبب في مصرع شاب في الثلاثين من عمره في حادث تصادم بالطريق الصحراوي بدائرة قسم شرطة حلوان ولاذا بالفرار، وذلك لكشف هوية المتهم وضبطته وضبط سيارته المتسببة في الحادث.

مصرع شاب في حادث سير بحلوان

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغا من الأهالي، يفيد فيه بوقوع حادث تصادم سيارة ووجود متوفى في منطقة حلوان، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وبرفقتها سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث.

وبعد الفحص وجمع المعلومات، تبين وفاة شاب أثناء قيادته السيارة الخاصة به بعد أن اصطدمت سيارة به من الخلف، مما أسفر عن وفاته وتهشم سيارته، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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