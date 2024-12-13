رئيس الإنجيلية: عالمنا محاط بالحروب ولكن ثقتنا في الله

شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، في احتفال تنصيب القس إبرام زكريا راعيًا للكنيسة الإنجيلية بالمحلة الكبرى. حضر الاحتفال الدكتور القس جورج شاكر، نائب رئيس الطائفة الإنجيلية، والقس أيمن سامي، رئيس مجمع مشيخة الدلتا، والقس شكري شاكر، رئيس مجلس المؤسسات الطبية، والقس نشأت وطسن، رئيس مجلس الكنيسة السابق، والقس إيهاب حلمي، رئيس اللجنة المالية بمجمع الدلتا، والقس حاتم فكري، راعي الكنيسة الإنجيلية بمنيا القمح، والقس مايكل رفعت، رئيس لجنة العمل الرعوي والكرازي، والقس يوسف ميشيل، راعي الكنيسة الرسولية بالمحلة.

كما شارك في الحضور اللواء أيمن عبد الحميد، مدير أمن الغربية، لتقديم التهنئة، إلى جانب عدد من قيادات مجمع مشيخة الدلتا.

وفي كلمته خلال الحفل، هنأ الدكتور القس أندريه زكي شعب الكنيسة والقس إبرام زكريا وعائلته، معبرًا عن سعادته الكبيرة. وأضاف قائلًا:

"إننا نعيش في عالم يحيط به الحروب والصراعات من كل جانب، ورغم ذلك، تبقى أعيننا نحو الله، الذي نضع فيه ثقتنا. علينا أن نعلم أن الانقسامات دائمًا ما ترتبط بالتزييف، بينما يرتبط الوعد بالمسؤولية. اليوم، نرفع أعيننا إلى الله ونتحمل المسؤولية بكل أمانة، ساجدين له بالروح والحق. نصلي من أجل سلام العالم والمنطقة، ونشكر الله على سلام بلادنا".

منابر الكنائس أمانة كبيرة وتتطلب وعيًا وإعدادًا دقيقًا

فيما شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، في لقاء رابطة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للتعليم اللاهوتي "ميناتي"، الذي تناول مناقشة المعايير والضوابط الأكاديمية لضمان جودة التعليم اللاهوتي، والتحديات التي تواجه دور النشر، وسبل التعاون المشترك. حضر اللقاء د. إلياس غزال، المدير التنفيذي للرابطة، ود. جريس الزغبي، مسؤولة الاعتماد، والقس عيد صلاح، مسؤول المكتبة الرقمية، إلى جانب د. وليد زيلع، العميد الأكاديمي لكلية اللاهوت المعمدانية ببيروت، وعدد من قيادات كليات اللاهوت ودور النشر الإنجيلية في مصر.

وفي كلمته، أكد الدكتور القس أندريه زكي أن "التعليم اللاهوتي هو مستقبل الكنيسة"، مشددًا على أهمية إعداد قادة كنيسة قادرين على تحمل مسؤولية منبر الكنيسة. وأضاف: "منابر الكنائس أمانة كبيرة، تتطلب وعيًا وإعدادًا دقيقًا." كما أشار إلى التزام الطائفة الإنجيلية بمواصلة تطوير التعليم اللاهوتي في مصر، قائلًا: "نحن جادون في أن يكون التعليم اللاهوتي في مصر نموذجًا يُحتذى به".

وتطرق الدكتور القس أندريه زكي إلى التحديات التي تواجه دور النشر الإنجيلية، مؤكدًا ضرورة تعزيز المحتوى الديني والتعليمي بما يتواكب مع احتياجات الكنيسة والمجتمع.

تضمنت الفعاليات جلسات نقاشية مع قيادات كليات اللاهوت، ركزت على سبل تطوير التعليم اللاهوتي وتعزيز معايير الاعتماد الأكاديمي. كما شاركت قيادات دور النشر الإنجيلية في جلسة خاصة تناولت التحديات التي تواجه القطاع ودوره الحيوي في دعم التعليم اللاهوتي، وسبل تعزيز التعاون المؤسسي.

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